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【工作前景】大公司低人工VS細公司高人工　心理醫生教揀工作3要點

健康 13:16 2023/02/01

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大公司低人工VS細公司高人工，心理醫生教揀工作3要點。

香港人工作壓力大，工時又長，揀對工作才不至於「度日如年」。有網民分享對「大公司低人工」VS「細公司高人工」的看法，並指二者根本毫無可比性，前者為名氣，後者為錢，引來網民熱烈討論。

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一名網民向Facebook專頁「奴工處」投稿，以「大公司人工低，其實有咩用」為題發文，指大公司的人工只有1萬零5百元，可是若是細公司或「藍領」，甚至是便利店，人工起薪點也可達1.4萬至1.5萬元。

網民認為選擇大公司的話「都係貪佢大公司個名可以威下」，更直言若只是「向錢看」的話，應該不會有人願意在大公司工作。至於選擇了後者的話，雖然人工較高，可是他認為全是「靠勞力同精神換返嚟，心血少啲都做唔嚟」。

網民認為兩者也有不同的優劣之處，更指不少人也會認為：

大公司出得咁嘅人工不如返便利店好過！

而在發帖網民眼中，兩者根本沒有任何可比性。帖文發出後，引起其他網民的熱烈討論，有些人則指「我返工只係為錢」，更有網民指，大公司福利好、升遷快，只是騙人的技倆：

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台灣心理醫生余佳容於網上就「工作」一題發文分享指，很多人在選擇工作的時候也會被「家人的期待」、「旁人的目光」以及「現實的考量」所羈絆。早在畢業之初便要定下未來的路向，因不確定性的存在，令人不禁會質疑自己「我真的合適嗎？」。

余醫生指選擇工作，應先要找尋自己生命中的「火花」：

方法1：付出行動

  • 不要空想，要把想法付諸實行，推自己一把

方法2：肯定自己

  • 不要與人比較，聽從自己內心的「聲音」，因為沒有人比你自己更了解自己

方法3：活在當下

  • 放下憂慮，把握當下的每一刻，不要擔心還未發生的事，每天盡全力做好自己

余醫生續指，人生很長，可先把注意力放於當下

生活中有很多美好的細節值得我們去品味，說不定一杯香醇的咖啡也能再點燃靈魂的火花。

台灣心理醫生余佳容。

內容獲「芬妮愛禪繞§余佳容心理師」授權轉載，原文見此

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責任編輯：羅嘉欣

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