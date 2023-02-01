【主僕情深】印傭工作6年猶如家人找到幸福結婚　僱主一家不捨相擁而泣

▲ 印傭找到幸福結婚嫁人，僱主一家不捨相擁而泣。

好外傭可遇不可求，有工作6年的印傭，因找到幸福結婚嫁人，就算僱主高薪挽留也去意已決。離開當天，僱主一家人不捨得她離開，道別時更相擁而泣，女僱主就：「全家人都不習慣沒了她，6年來沒有大聲罵過她。」

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有馬來西亞女僱主Mengli Tan於前日(1月30日)，在其個人facebook發帖，上載了兩條家人與女傭茜蒂道別的視頻，視頻開端看到嫲嫲與茜蒂相擁而哭，旁邊的小女兒也放聲大哭，茜蒂馬上轉身緊緊攬實小女孩，鏡頭再轉向大女兒和兒子時，兩姊弟同樣因為茜蒂的離開而傷心痛哭，之後看到茜蒂與女僱主Mengli Tan緊緊擁抱，女僱主也哭得鼻紅紅，場面傷感。

謝謝你為了這個家辛苦了6年…如今要去尋找自己的幸福了…願你往後一切安好…

茜蒂的離開，最傷心難過的是小女兒，因為茜蒂由小女兒剛出世就開始照顧她，每晚陪伴孩子們睡覺，也會抱著小女兒一起睡，如今小女兒6歲已小學一年級，感情相當要好，小女兒也把茜蒂視為媽媽，

真的很不捨得。從我女兒出世就照顧到今年上小學…謝謝你把我孩子當自己孩子來疼… 謝謝你這6年來把我們都養的肥肥的，給我們做很多好吃的…最後謝謝你選擇在我生日這天離開。

茜蒂除了和孩子們打成一片外，與嫲嫲的感情也相當之好，嫲嫲經常都會找茜蒂閒聊，猶如閨蜜。

女傭每天陪伴我家婆，陪我家婆去市場買菜，家婆去哪裡旅行，她都會陪伴著，所以我們一家人感情都很好。

45歲的茜蒂，在網上認識了一名來自沙巴的男子，之後兩人發展成為情侶，如今2人要結婚，女僱主曾以高薪挽留，但茜蒂因年紀不小，身體大不如前，所以婉拒了女僱主的好意，而且她想追求幸福結婚嫁人，女僱主只好成全她，讓她離開，不過女僱主也不忘向茜蒂說：「不適合的話就回來。」

茜蒂離開的當天，女僱主一家人一直在哭，不捨得她離開，

全家人都不習慣沒了她，6年來沒有大聲罵過她，也沒有跟她吵過架，關係就好像一家人。

女僱主待茜蒂如家人，家裡煮燕窩也會預她一份，茜蒂每年生日也會為她慶祝，除此之外，只要茜蒂把家務的工作做好，她愛做甚麼也無所謂，去休息睡覺也可以，亦不會阻止茜蒂用手機跟男朋友或家人聊天。

家裡的工作都是她自己安排，她鍾意怎樣就怎樣，只要家務工作辦妥，她24小時想做甚麼也可以，就算在煮菜時跟男朋友或家人視頻也可以，我們沒所謂的。

茜蒂照顧小孩了得外，廚藝亦非常之好，懂得煮各式各樣的菜餚，全家人都很喜歡吃她煮的菜，尤其是咖喱角。

我這個女傭很厲害，各式各樣的菜都懂，都會煮給我們吃，她真的很好！

貼文一出，有不少網民留言祝福茜蒂，並大讚女僱主找到一個好的女傭，「好的傭人的確難找。感人的場面，希望妳一生幸福美滿」、「真的是很催淚的一幕」、「夠力，我的眼睛也紅了，離別是最痛苦的事。我也試過一個朋友回印尼的那種思念。」

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責任編輯︰王明芳

本文已獲原po女僱主授權