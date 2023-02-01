【魔法伽利略】甄澤權嚇到連詩雅嗌救命　馮盈盈何依婷鬥玩魔術

▲ 《魔法伽利略》

由魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的TVB全新節目《魔法伽利略》，將於明（1月2日）晚起播出。

顧名思義，《魔法伽利略》除有Louis表演魔術外，更有動腦筋環節，相關部分將透過「美女助教」盈盈及依婷的輪流表演，由湯兆昇博士及詹國龍博士等輪流以專業角度拆解箇中原理，教大家如何好好分辨魔術與科學。

為增趣味性，節目每集都邀請4位星級嘉賓分成兩組進行比賽，競猜盈盈與依婷的表演到底是科學還是魔術，勝出一組可獲豐富獎品。

▲ 第一集嘉賓有蔣家旻+羅天宇VS馬貫東+連詩雅。

手機可吹熄蠟燭？

明晚播出的首集《魔法伽利略》，嘉賓是蔣家旻與羅天宇對決馬貫東與連詩雅（Shiga）。

Louis是集表演「轉移」及「第六感」魔術，當中「第六感」魔術Louis自己亦講到明是超危險魔術表演：「有咩閃失，我唔使再做魔術師！」

▲ 甄澤權用釘槍表演魔術。

相關魔術內容是Louis需要依靠第六感，在4把工業用釘槍中揀中三把沒有上釘的釘槍，並直接以人手測試釘槍是否有釘，即是萬一揀錯，Louis的手便會即時受傷，所以整個表演過程絕對是嘩聲四起。

其中被邀請參與其中的蔣家旻更一度責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」馬貫東則擔心地問Louis：「呢個魔術你玩咗幾多次？」

對自己表演充滿信心的Louis，更一度企圖請Shiga拿出玉手幫忙做測試，嚇得準人妻Shiga尖叫連連，場面極為緊張刺激。

▲ 連詩雅嚇到嗌救命。

波波被指「大腦黑洞」

後晚一集嘉賓為黎諾懿與陳敏之對決黃婧靈（波波）與陸浩明（6號）。

Louis是集表演兩大「預知」魔術，自認是「大衛高柏波」、但卻遭6號笑指是「大腦黑洞」的波波獲邀參與表演。

雖然只是簡單的「隨機拮爆四個不同顏色氣球」的表演，但由於Louis無論是在遭人手遮眼、或是紙袋笠頭的狀態下均料事如神，最後更拿出一張令全場歎為觀止的預知字條，嚇到當事人波波眼都凸埋。

「癲處未算癲」，Louis在緊接的估骰仔魔術表演中，再度發揮了驚人的預知能力，嚇得敏之不但杏眼圓瞪，並數度大叫「Amazing」、「OMG」，相當過癮。

▲ 甄澤權可預測氣球爆破次序，波波難以理解。

自嘲零魔術天份

波波事後受訪時笑言：「真係估唔到佢會估中晒，依家見到佢好似咩都被佢睇穿晒咁。」

笑問有否造馬？波波則認真回應謂：「我都想佢造馬，等我唔覺得佢咁神奇，好期待佢下次玩刀鋸美人，我想畀佢鋸吓，咁就知有冇造馬！」

她又自嘲沒有魔術天分：「以前有個Friend玩開魔術，我都有跟佢學吓，但我就好似手指痙攣咁冇咩天分。其實我覺得魔術呢樣嘢好得意，成日都有啲意想不到嘅嘢發生，有機會都想再學吓。」

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