【中港相親】通關下廣州表妹來港相睇　港男嘆內地女擇偶要有車有樓

▲ 廣州表妹來港相睇，表哥驚訝內地女生擇偶條件高，要有車有樓高人工。

香港與內地已逐步恢復通關，又正值新年長假，有內地女生日前就來香港相睇，期間與親友飲茶，港男表哥有出席茶聚。表哥與表妹傾談間被問人工幾多，有無車之類，似被資產審查，表哥驚訝內地女生擇偶條件比港女高，在網上分享掀起熱烈討論。

廣州表妹來港相睇

該港男表哥於27日（上星期五）在「香港討論區」發帖，標題為「其實大陸女仔都對男仔好高要求」，他分享新春期間跟屋企人與親友飲茶，有親友帶了廣州表妹來，樓主形容「好疏嗰種表親」，她疫情關係三年無來香港，一通關就由親友安排幾日去相親。

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表哥講明自己不是表妹的相睇對象，飯聚只是普通親友聚會，他們坐在附近便傾偈，閒聊內容令樓主直言「大陸識返個女仔真係唔會比溝港女易」，嘆內地女生擇偶條件高，考慮男生有車有樓、人工高。

她問我工資幾多，有無車之類的問題，因為知我住邊，唔使問有我有無樓，所以就問下依家香港男仔多唔多人有房。

網民︰國內高要求過香港

很多網民留言指近年在「女少男多」的情況下，城市出身的內地女生要求高很常見，國內女生高要求過港女，「唔係有樓就得，仲要加句全款供完，車就要進口車，啲車型號佢熟過你」、「今時唔同往日，大陸依家啲女個個都係話要精養貴養」、「上面如果係二三線城市要有房係唔難，十萬八萬可能已經有，咁要求男仔有房都唔算好高要求，女仔想嫁人之後全職湊仔，問下幾錢人工、有無屋住，絕對正常」、「在大陸追求者已要送名牌係基本」等。更多網民留言見下圖︰

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內地拜金女向錢看

表哥看過留言再補充，表妹外在條件算好，外表似香港人，出身廣州屬國內大城市無口音，在香港會聽不出她是來自大陸。不過，表妹希望另一半有香港樓，「預嫁落嚟有地方住」，種種要求，他覺得內地女生很現實，

一開口就問人工，好似除咗錢之外，無第二種優點要考慮，覺得俗過港女，最少港女唔會直接問幾多人工，係咪好無禮貌啊？

表哥本以為「溝大陸妹可以無咁難」，但事實並不然，有感就算想搵普通質素的內地女友，但要求跟港女差不多。

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責任編輯︰王明芳