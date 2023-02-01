【英國生活】移英港媽教一招搲著數換免費奶　網民批濫用制度：影衰香港人

▲ 有移英港媽教人用「差評」方式換取免費食品，包括牛奶及急凍食品等。

移民英國開支大，港人家庭都會想辦法慳錢，但有移英港媽在網上教人用一個「搲著數」方式換取免費食品，包括牛奶及急凍食品等，引來網民瘋狂批評，不少網民斥港媽濫用制度，行為「影衰香港人」。

最新影片推介︰

該名移英港媽在其facebook專頁接連發文分享其「搲著數」方法，可用填寫食評的方式「claim錢」退款，以換取免費食物。她介紹一款素食魚手指的產品，每盒價值1.49英鎊（約14.4港元），港媽稱於2月28日前「可以買呢個（魚手指）然後claim錢」，意思「即係Free」，她更貼上對產品不滿意可申請退款的連結。

▲ 港媽指部分急凍食品可以「claim錢」。（facebook截圖）

之後港媽稱「冇嘢做就去買餸，又見到有free嘅」，在超市發現另一「免費食品」，並拍下某品牌的無乳糖牛奶相片，價值1.99英鎊（約19.2港元），並可見盒上列明若顧客對牛奶不滿意，只要寫下15字以上的評價解釋，提供個人資料及購買單據，便可獲製造商原價退款。

寫返15字唔好飲原因就可以claim錢喇！

▲ 港媽最近又見到這款奶都可以用「差評」去claim錢。（facebook截圖）

不過，港媽的「搲著數」行為引起網民不滿，遭網民截圖轉載至移英facebook群組「英國香港人生活交流區」批評，「如果啲嘢食嘢飲試完真心覺得唔好食，你去refund（退款）咁係理所當然丫，但如果打正旗號當佢（免費）嘢咁R（搲）埋呢啲着數再周圍廣傳……咁就……」帖文得到許多網民留言認同，紛紛斥責該名港媽行為不當，教壞她的女兒，還廣傳教別人模仿。

點擊圖片即睇更多網民意見︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不過，有網民為港媽講好說話，指港媽獨自一人帶女兒移民英國，女兒亦有語言障礙，需要見言語治療師，港媽的生活實在不容易，所以她想辦法省錢都情有可原。但其他網民認為這不代表能「濫用資源」，若她真的有需要，應該從正確途徑尋求協助，例如去食物銀行等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳