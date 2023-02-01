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【跨境生復課】北區跨境生今搶先來港復課　有家長呻配額申請麻煩至凌晨方完成

社會 12:25 2023/02/01

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鳳溪第一小學30多名跨境學生今早（1日）率先申請配額回港上課。（林宇翔攝）

香港與內地逐步有序通關，跨境學童闊別校園已有3年，有家長為求盡快安排子女回校，急不及待協助子女申請配額，今日來港上學。亦有家長認為申請過程繁瑣，處理程序至凌晨，希望可以取消配額限制及核酸要求，早日免預約及免檢測往來兩地。

鳳溪第一小學今日（1日）有30多位跨境學童回校上課，佔全體跨境生約15%。

於羅湖居住的學生家長部女士表示，會請假1至2星期，每日接送子女往返兩地上學。她坦言請假令經濟壓力增加，且等待過程辛苦，希望盡快恢復保姆車接送服務。

由於部女士不熟悉配額申請網頁系統，昨日預約過程遇上困難，至昨日凌晨1時半才完成手續得以進睡，今早5時半已經要起床準備。

同樣居住羅湖的學生家長張先生表示，核酸檢測要求麻煩，每次需要花費近1小時駕車送兒子到指定醫院進行檢測，認為現時9成內地市民曾染疫，有防疫屏障，加上香港續漸放寬防疫政策，應盡快放寬核酸檢測要求。

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記者：梁凱婷

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