【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無

▲ 港人情侶疑泰國旅行出事。

早前接連有港人因高薪工作，受誘騙到東南亞，引發全城關注。最近就有一名女網民分享，身邊朋友向她透露，一對情侶在泰國旅行搭的士期間，女朋友突被司機綁架，足足數個月也未能尋回，引來網民熱議。

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據網上討論區「Dcard」，有香港女網民以《好恐怖，旅行真係要保持戒心…》為題發警世帖文，指朋友認識的一對情侶去泰國旅行，搭的士途中，司機突然向他們表示壞車，要求情侶中的男方落車一起維修。惟男方一落車，司機卻隨即衝回車上：

個司機即刻衝返上架車，車左佢女朋友走，個女仔到而家已經過左五個月，仲未搵得返。

發帖者最後警世：

雖然只係聽Frd講，但無論點都好，去旅行都真係要保持戒心，唔好咁輕易聽信任何人…人生路不熟真係要去邊都一齊唔好單丁…實在太恐怖忍唔住分享俾大家。希望個女仔平安

帖文引來網上熱烈議論，有網民直言事件相當恐怖，亦有網民質疑事件真確性。點擊睇更多留言：

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早前有港人被「賣豬仔」到東南亞國家從事非法工作，警方在去年8月公布，接獲36名港人求助，14人已安全，但仍有22名港人被禁錮，有9人失聯；警方在本地以「串謀詐騙」拘捕5人，他們涉誘騙他人到柬埔寨，包括兩名骨幹成員。

警方表示，這類案件手法是透過社交媒體、朋友介紹、傳銷電話聲稱有高報酬、低要求的工作機會，誘騙受害人到東南亞國家，往往在抵達後會被不法份子扣押護照，轉送到「行騙中心」被迫從事詐騙工作。若受害人拒絕或「跑唔到數」達不到目標，就會被不人道對待。

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責任編輯：羅嘉欣