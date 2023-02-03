新年後血糖大急救！ 專科醫生教你控糖攻略

新春佳節與親朋好友共敍家常時，大排筵席的團年飯、開年飯以及各式各樣高脂、高糖、高熱量的賀年糕點、零食點心，都很容易帶來血糖飆升的危機。不想讓身體響起高血糖警鐘，就要留意心臟科專科梅震宇醫生教你如何注意飲食及生活習慣，並利用醫健通eHealth手機程式記錄健康數據，妥善控糖！

盆菜、年糕、湯圓、油角、瓜子、糖果等都是賀年常見的食物。梅震宇醫生指這些食物大多為高熱量、高糖或高脂，儘管美食當前也須注意攝取量；否則一不留神，便可能攝取過多的糖份及熱量。

▲ 梅震宇醫生表示，大家可以綜合考量原材料和烹調方式兩大準則，從而作出更健康的選擇。

想食得健康，梅醫生建議可留意食物的原材料：「例如賀年糕點大多採用粘米粉、糯米粉等材料製作，升糖指數（GI）相對較高，進食後血糖會很快上升，未必人人適合。」此外，他又指可以從食物的烹調方式著手：「例如翻熱年糕，加雞蛋煎就會有較高卡路里；更好的做法是用蒸煮的方式，可以減少使用調味料；如果想保留香脆的口感則可以使用氣炸鍋、焗爐。同時亦要注意攝取量，千萬不要以糕點替代正餐。」梅醫生又建議，如果市民自製糕點，可以減少糖份的比例；而自製蘿蔔糕則可用瘦肉和蝦米替代臘腸和臘肉。

▲ 雞蛋煎年糕固然美味，但會有較高卡路里，更好的做法是以蒸、焗等手法烹調，並減少使用調味料。

血糖不穩定 糖尿病及相關併發症風險增

正常成年人攝取糖份後，血糖會升高，身體繼而分泌胰島素，即時調節血糖。但千萬不要以為這樣就可以大吃特吃糖份高的食物。梅醫生表示有研究發現，長期大量食用升糖指數高的食物，有可能增加胰臟的負荷，增加日後患上糖尿病的風險。

如果血糖持續處於高水平，就要留意患上糖尿病的風險。「糖尿病初期症狀不明顯，例如會小便頻密、經常口乾、體重突然下降。較嚴重的併發症，如酮症酸中毒，會出現呼吸急促，神智不清，甚至昏迷的症狀。」如果糖尿病患者不注意自己的血糖指標，長期處於高血糖狀態，會嚴重影響心腦血管、眼睛、腎臟、下肢等身體不同部位，引發多種併發症，如冠心病、白內障、蛋白尿等。除此以外，他亦提醒服用糖尿藥的患者，除了高血糖的反應之外，亦要認識低血糖的症狀：「典型的症狀如手震、冒汗、頭暈，嚴重的會昏迷，患者需要盡快補充含葡萄糖的食物或飲品，如能量啫喱。」

▲ 梅震宇醫生表示，如因血糖問題入院，醫生或會注射胰島素藥物幫助降低血糖，也會為病人補充電解質及水份，穩定血液酸鹼度。

時刻保持健康生活習慣 醫健通eHealth手機程式助你監察健康狀況

大時大節，控制不了口腹之慾，亦是人之常情。但羅馬並非一天建成，要保持健康，必須持之以恆。梅醫生奉勸大家，任何時候也要注意均衡飲食和保持足夠的運動。「不單是糖尿病人，一般人也應該計算每天攝取的卡路里，若果吃多了水果、零食，便要相應扣減正餐攝取量。飲食應選擇低糖、低油、高纖、零反式脂肪的食物，避免進食加工食物，烹調方式則應以蒸、烚、焗等代替煎炸。」他也提醒大家，每星期應進行至少150分鐘中強度或至少75分鐘高强度帶氧運動。如果家族有三高、心血管疾病病史，或懷疑出現高血糖徵狀，也應該要定期量度自己的血糖指數。

要管理自己的健康，記錄健康數據必不可少。梅醫生推介大家使用醫健通eHealth手機程式（手機程式）的「健康管理」功能。當中的血糖記錄功能有助用家了解自己的血糖變化。梅醫生指，假如市民在空腹時的血糖指數接近或超過7.0 mmol/L，而飽腹兩小時後血糖指數接近或超過11.0mmol/L，便建議儘早求醫，以診斷是否患上糖尿病。他又提醒，正常血壓為上壓130，下壓為80或以下。如果持續一段時間血壓過高，必先改善生活及飲食習慣，例如減少鹽份吸收，再判斷是否要服食血壓藥。

「病人看醫生時，未必會記得自己血糖或血壓的準確數據。大家可以在手機程式上自行記錄及上載這些指數，之後就能夠將相關紀錄整合成個人健康報告，讓醫生更了解病人近期的健康狀況和病情變化。」

梅醫生續指，現時很多人也會往公立醫院及私營診所看診，參加醫健通，不同機構獲授權的醫護人員也能翻查病人於醫健通內的藥物、過敏、疫苗等健康紀錄。「很多時長者未必記得自己正在或曾經服食過哪些藥物、注射過哪些預防疫苗；如果長者有使用醫健通，醫生就可以憑醫健通內的紀錄，提供更適切的治療。」

▲ 在醫健通eHealth手機程式的「健康管理」功能，可以記錄血糖指數，方便管理健康。

（特約）