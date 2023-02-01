【非洲潮什麼】梁芷珮自爆昔日曾住劏房　爆紅後搬大屋開旅行社搵真銀

▲ 梁芷珮（Christy）曾住劏房！

現年40歲的「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》正在熱播當中，Christy除繼續與老公拍住上，還帶同仔仔Duncan及女兒Kasey齊出發。

憑《潮什麼》系列彈起的梁芷珮向來形象健康，為她在疫情期間帶來不少廣告拍攝，有指Christy收入超過百萬港元。

Christy過往曾自爆曾住劏房，現時一家成功由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位。

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住千呎豪宅

在《樓價有得估》中，梁芷珮自言坐唔定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，連主持人Do姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」

疫情幾年期，梁芷珮不時留家拍片分享身生活日常，除了為三名子女充當「御用髮型師」，亦時常晒出做運動的影片，令其近千呎豪宅曝光。

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巨型客廳深長四正，空間十分闊落，就算擺放L形大梳化及茶几，周圍仍有很大的空位。其單位樓層較高，去年剛搬進新屋時，曾拍片分享超大窗台的景觀，居高臨下，能包覽維港及城市景色。

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投資6位數開旅行社

Christy主持節目之餘，也與跟老公夫妻檔在疫市下創業，投資6位數開旅行社「Hipster Tour」。

可惜疫情影響，原定行程被迫取消，後來政府放寬檢疫措施，終於宣布再次出團，首批旅行團於2023年1月出發。

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