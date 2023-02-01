【尋元記】熱愛鑽研試題的「考場戰士」　DSE兼IELTS狀元分享3大讀書秘訣

▲ DSE兼IELTS狀元譚樂敏分享讀書秘訣。

子女讀得成書、長大成材，除了自身努力，背後也少不了父母的付出。2015年DSE兼IELTS 9分滿分雙料狀元譚樂敏（Melody），初小時英文成績差導致自信低落，幸有媽媽充當私人補習老師，助她重拾學習興趣，大大提升英語水平。Melody從中大神科「環球商業學」畢業後任投資銀行分析師，同時在YouTube頻道教英文，她更計劃將來全職投入教育工作。

Melody是2015年的DSE狀元，不過她笑言自己並非由細叻到大，而是經過一番苦工才獲得成果。她憶述，最初入讀港大同學會小學時，難以適應英語教學，上課聽不明、課堂小測不懂做，因此很厭惡英文。

▲ Melody對讀書有一套完整的心得。（林綺虹攝）

媽媽陪讀打好基礎

媽媽眼見Melody追不上進度，意識到若不解決問題，她往後的學業都會受到影響，於是決定陪她從頭打好基礎。每周母女都會一起去中央圖書館看英文圖書，從最初每頁只有一兩行的讀物開始，媽媽用心地按其能力揀選圖書，

媽媽首先是把學英文的難度降低，並與正面事件連結，例如看完書就可以去玩具室玩，又或可以跟爸媽去吃東西，就覺得這件事有吸引力。

除了鼓勵Melody看書，媽媽亦會參考坊間練習，根據Melody的弱項出試題；同時，為了增強Melody口語能力，媽媽亦鼓勵她參加校際朗誦節，雖然沒有贏過比賽，但能在一大班人面前完整地讀完一篇英文文章，已令Melody大大提升自信。

要學習取得成果，其中一項要素是自律，媽媽沒有為Melody報讀功課輔導班和補習，而是要求Melody自行分配課後作息時間，只要在她下班前自行完成功課便可。媽媽回家後會檢查，並教Melody做不懂的題目。經過三年多的努力，Melody終在小四初嘗考全級第一的滋味，自此更激發她繼續努力，

媽媽願意花很多時間陪我，甚至有升職機會都放棄，只因工時穩定才可以幫我看功課。

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備戰DSE心得

升中後，媽媽不再像小學時般緊貼課程，而是放手讓Melody自己摸索。Melody亦慢慢整理出自己一套學習方式，在備戰DSE時更得心應手。她表示，預習是很重要的步驟，每逢暑假和聖誕假，她就會先預習下個學期的課程，上課時就可以針對性請教老師不明白的部分，即使有部分課題需要多點時間消化，也不會拖垮後面的進度。

數理科方面，基本上以操卷為主，她表示，很多人會在中六時才一次過做歷屆試題，但她每學完一個課題就會完成相關的試題，從選擇題開始做，知道自己有哪些概念未清晰，複習後再做長題目。

操卷的同時要建立錯題簿，知道自己的弱點在哪，才是在考試有效預防失分的方法。

至於語文科目則分為兩方面，首先是要打好底子，其次是操練考試技巧。Melody憶述，她在考DSE前半年，每天都在凌晨5時起床，利用上學時的一個半小時背誦中文的文言字詞、名人名言、議論文可用的人物例子；英文則背同義詞組或作文可能用到的字。而語文科目的閱讀、聆聽各卷都有既定題型，所以了解題型陷阱也很重要。

以寫作為例，如果你摸不清考官想要的寫作結構，即使用了深奧的字眼也不會取得高分。

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YouTube教英文自製教材

Melody憑著刻苦努力、自律的個性，最終在DSE考獲7科5**佳績，成為港大同學會書院首名狀元，並入讀香港大學「工商管理學學士（法學）及法學士」（BBA(LAW)&LLB），不過她發現自己對法學沒興趣，讀了一個學期毅然退學。一直嚮往投資銀行工作的她，於翌年入讀香港中文大學「環球商業學」，畢業後順利加入美資投行擔任分析師。

在大學期間，她亦開設YouTube頻道「Melody Tam」，分享DSE及IELTS讀書心得，更推出自家教材和課程。她笑言，很多人覺得考試是痛苦的事，但她卻十分享受從備戰到應考的過程，因從中可建立自己的思維和答題框架，很有滿足感，

鑽研試題、了解出題者背後的心思，或者有甚麼陷阱位，我都覺得很有趣，爸爸笑言我是「考場戰士」。

從事投行工作，過著朝9晚10的生活，但Melody仍堅持每兩周更新一次YouTube影片，她更有意將來離開投行後，全職從事教育工作，從基礎英語開始建立課程，除了學生之外，也可幫助一些中年人士學習英文。

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記者：林愛娜