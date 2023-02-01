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【最美姑姑】陳玉蓮現身聚會氣質依舊　領養孤女視如己出拒再婚

娛樂 13:43 2023/02/01

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被封為「史上最經典小龍女」的陳玉蓮淡出幕前多年，亦鮮有出席公開活動。年初十陳玉蓮出席資深傳媒人汪曼玲搞的新年飯局，汪更社交平台分享合照，曝光了蓮妹的近況，同場還有胡楓和盧海鵬等資深演員。

身穿紅噹噹上衣襯牛仔褲的陳玉蓮外披黑色中褸，雖然已63歲，惟依舊氣質過人兼氣色很好，另外更擁有一頭烏黑和濃密頭髮，似乎保養功夫不錯。

【神鵰俠侶】最完美姑姑慶祝60歲生日　陳玉蓮誠心向善保養得宜

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劉德華眼中最完美「小龍女」　58歲陳玉蓮領養孤女視如己出

獲封「永遠的小龍女」

2021年聖誕節，陳玉蓮曾拍了一段短片跟粉絲打招呼，片中的她素顏出鏡，靚樣震驚網民，難怪不少人留言大讚她：「優雅地老去」、「靚得真實自然」、「永遠的小龍女」。

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

陳玉蓮當年以17歲之齡報讀無綫藝員訓練班，憑其出眾的美貌與氣質，經常被派演古裝角色。

其代表作之一，為1983年改編自金庸小說的電視劇《神鵰俠侶》，飾演「小龍女」的她與飾演「楊過」的劉德華被封為最經典的「神鵰俠侶」，更被金庸大讚她完美演繹出小龍女這角色，有指劉德華當年對陳玉蓮暗生傾慕之情。

陳玉蓮跟劉德華為最經典的「神鵰俠侶」。

陳玉蓮情路坎坷

不過陳玉蓮在情路經歷不少坎坷，1978年陳玉蓮與周潤發因合作《大亨》撻著，二人曾相戀5年，後來因性格不合而分手，當年更傳出周潤發為情自殺。

及至1984年，陳玉蓮與美國賭場高層陳超武結婚，更一度將重心轉到家庭上，惜婚姻維持僅8年便告吹，至今陳玉蓮仍是單身。

陳玉蓮曾跟發哥有過一段情。（劇照）

熱心公益事務

於1990年全面息影後，陳玉蓮相隔17年後短暫復出，演出電視劇《原來愛上賊》及《名媛望族》等，不過在2012年後再度淡出幕前。

此後，她專心在內地參與慈善工作，曽走遍西藏、雲南、四川等山區照顧貧困兒童，跟志願人士組成義工隊，自行籌集資金，出錢出力在偏遠地區協助教育工作，也幫助窮困的臨終病人、智障兒童。

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善心姑始助養兒童

陳玉蓮曾透露當年青海地震後赴當地做義工時，領養了一名13歲女童，跟她回到廣州同住。現時該女童已20歲，陳玉蓮視如女兒看待，會帶著她同去做慈善工作。

多年來陳玉蓮共助養了5名年齡由12至17歲女童，當中有些是孤兒、有些是家境有問題的孩子。現今的她享受單身生活，她曾在訪問中說：「不會再結婚，也不會再生小孩，免得他們入世受苦。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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