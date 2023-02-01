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【新四十二章】陳豪當私人攝影師拍度假片　陳茵媺「老公視覺」驕人身材逐格睇【多圖】

娛樂 14:27 2023/02/01

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陳茵媺公開「老公視覺」派福利。

藝人陳豪與老婆陳茵媺（Aimee）育有三名子女，日前趁住農曆新年假期，一家五口飛往泰國布吉島享受親子時光。Aimee在社交平台分享旅行影片，除了見到他們入住又大又豪華的villa度假照，她更來個人妻大解放，向網民大派福利圖！

雖然Aimee已為三孩之母，但身形依然fit爆零贅肉，她毫不吝嗇大晒美好身段，公開由老公陳豪親自操刀拍攝的影片。

【豪遊咖啡】陳豪自揭與陳茵媺因咖啡結緣　太太確診暖男丈夫阿Mo做「外賣仔」送餐

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人妻派福利

片中陳豪以「老公視覺」一鏡頭拍攝度假屋，向來出名好身材的Aimee穿上比堅尼，外披鏤空外套，驕人上圍若隱若現。

由無人沙灘帶大家穿越樹林，然後走進豪華villa，可見度假屋空間寬敞，充滿泰國風情，隔住屏幕也感受到這份度假味道！

Aimee最後跳進私人泳池暢泳，而子女亦隨後跑入鏡頭中，興奮跳進水裡，畫面寫意又溫馨。不少網民留言表示很羨慕陳豪，擁有一位內外兼備的老婆之餘，還可以遠離繁囂出國享受完美假期，認真羨煞旁人。

陳茵媺驕人身材逐格睇：

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    +24
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私人攝影師

陳豪最近迷上拍攝，為老婆Aimee及子女充當私人攝影師。新年期間，Aimee親自下廚為家人炮製開年飯，陳豪絕不放過任何機會，拍下老婆用心製作的美食。

此外，他又將拍攝秘技傳授予朱凱婷的老公，一時指導「Zoom埋去」又「Pan高啲」，更出動網紅專用的打燈神器，認真專業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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