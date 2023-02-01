【日本旅遊】青森縣賞雪景觀弘前城雪燈籠祭 八百年八戶柄振舞難得一見【內附連結】

▲ 八戶柄振舞是八戶地區迎接春天和祈求豐收的民俗活動。(圖片由青森縣提供)

隔著津輕海峽遙對日本北海道的青森縣，同樣是大雪紛飛，冬日除了滑雪、浸溫泉之外，也有不少精彩活動，就如弘前城雪燈籠祭、祈求豐收祭典的八戶柄振舞等。

雪燈籠祭+櫻花燈飾

弘前城位於弘前公園內，是日本現存最北端的天守閣，亦是著名的櫻花景點、陸奧五大雪祭之一。來到冬日有弘前城雪燈籠祭，展出各式各樣冰雕之餘，亦有小朋友至愛的冰雪溜滑梯等。入夜點燈後，天守閣及老松樹披上白雪，景象仿如世外桃源；由本丸往岩木山方向望去，遍布蓮池邊的數百個迷你雪屋，內有微顫的燭光，壯觀又有氣氛，絕對是打卡熱點。

此外，弘前公園外護城河兩旁會舉行「冬日櫻花燈飾」，以粉紅色LED燈點亮了約500米長街道上的櫻花樹，就如櫻花在雪地中盛放一樣，浪漫得很。

弘前城雪燈籠祭

日期︰2月9日至12日

時間︰10am-9pm

(雪燈籠・雪雕夜間點燈4:30pm(日落)-9pm、音樂燈光表演6pm-8:30pm 每隔30分鐘)

地點︰青森縣弘前市下白銀町1

交通︰JR弘前車站前乘搭巴士，在市公所前下車，步行至弘前公園

▲ 弘前城雪燈籠祭設有數百個迷你雪屋，內裡點起燭光，壯觀又有氣氛。(圖片由青森縣提供)

冬日櫻花燈飾

日期︰即日至2月28日

時間︰4pm-10pm

地點︰青森縣弘前市弘前公園外護城河

地吹雪+暖爐列車

青森津輕地區每逢冬日便會舉行雪國特殊體驗活動「地吹雪」，參加者先到津輕鐵道蘆野公園站集合，再轉移到有雪原的地方進行活動，重點是穿上傳統禦寒衣物及雪地鞋等，感受狂風將細雪吹起，將眼前染成一片潔白的獨特雪國體驗，此活動深受當地人和遊人喜愛。

津輕鐵道每年12月入冬後，便會展開為期四個月的暖爐列車活動，賣點是懷舊復古列車內會點燃燒炭的暖爐，從中可感受歲月的歷史痕跡。話說在沒有暖氣的上世紀40年代，暖爐是列車上的最重要取暖器具，如今大家可感受靠在燒紅的爐邊取暖之樂，一邊觀賞車窗外染成雪白的岩木山及平原吹雪景色，閒時更可在車廂內享用炭火烤魷魚，感受不一樣的雪國情懷。

▲ 青森津輕地區每逢冬日便會舉行雪國特殊體驗活動「地吹雪」。(圖片由青森縣提供)

地吹雪

日期︰2月4、5、11、12日(前一天10am前預訂)

地點︰輕鐵路金木車站(出發地)五所川原市金木町蘆野90-1

費用︰成人3000日圓、小學生500日圓

時間︰約1.5小時

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復古列車

日前︰即日至3月31日

班次︰每日3班列車往返

費用︰同時購買普通車票和火爐火車票(500日圓)，FREE PASS不可使用。

豐收祭典八戶柄振舞

八戶柄振舞(enburi)為八戶地區迎接春天，並祈求豐收的民俗活動，每年2月17日至20日在八戶市市中心街道舉行，是東北地區重要的祭典活動，每年都能吸引多達25萬人參加。

八戶柄振舞擁有超過800年以上的歷史，被登錄為日本的國家重要無形民俗文化財。相傳古時候為手持稱作「柄振(enburi)」的鬆土農具跳舞因而得名。被稱作太夫的舞者頭戴象徵馬頭的烏紗帽，劇烈擺動頭部為其特徵。此舞表現的是播種以及插秧等一連串耕種稻米的動作，同時伴隨舞蹈間孩童們可愛的祝禱聲，使觀眾更能融入表演其中。每組舞團包含舞者會由20至25人組成，每年約有30組前來參與演出的舞團。觀眾不僅可以一邊欣賞表演，還能一邊享用甜酒、八戶煎餅火鍋等當地料理。

▲ 八戶柄振舞是八戶地區迎接春天和祈求豐收的民俗活動。(圖片由青森縣提供)

八戶柄振舞

日期︰2月17日至20日

地點︰戶市市中心街道、八戶市市政府前市民廣場等

記者︰劉妙賢