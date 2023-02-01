【日本賞櫻2023】最早盛開日本第一櫻　東京近郊河津櫻2月1日起開花【內附詳情】

▲ 位於東京近郊、日本第一櫻河津櫻櫻花祭，即日起至2月28日舉行。（河津町觀光協會提供）

又到港人最期待的一年一度日本櫻花期，賞櫻期大多是3月下旬至4月上旬，但靜岡縣伊豆的河津櫻會率先登場。河津櫻有日本第一櫻之稱，而今年的第三十三屆河津櫻花祭，會由即日起至2月28日於靜岡縣賀茂郡河津町舉行，為期一個月。今年花期比往年早了一個多星期，準備遊日的旅客不妨搭乘約兩小時列車，遊遊靜岡縣，一睹這早櫻之美。

河津町有8,000株櫻花，是大島櫻及寒緋櫻的自然交雜品種，比染井吉野櫻等普通櫻花品種更早開花，其特徵是花瓣夠大朵，且顏色是深粉紅，滿開時會呈一大片粉紅色花海，極為吸引。但要注意，大部分河津櫻，會在櫻花祭的中段日子才開得燦爛，即是約2月15日左右。

▲ 河津櫻與油菜花開花時間相近，好運的話可一次過欣賞到兩者。（河津町觀光協會提供）

櫻花祭期間，除了日間時份可欣賞到粉紅色花海外，會場每逢晚上6時至8時更會點燈，還會有約150間小食及手信攤檔，旅客們可邊賞櫻邊感受日本祭典的熱鬧氣氛。當中有幾個熱點必定要去︰

(1) 河津川並木

是櫻花祭中最著名的賞櫻景點，離開河津車站後，4公里長河津川河岸兩邊，河津櫻會連成一條櫻花隧道，非常壯觀，並一直開至笹原公園一帶，是最多遊人聚集的地方。

(2) 河津川原木

距離河津車站約1.3公里的飯田家庭園內，有一棵河津櫻原木，亦是櫻花祭中必到的打卡點。這株高10公尺的河津櫻原木，其實是全球第一株河津櫻，是1955年時由屋主飯田勝美所種植，後來才獲命名為河津櫻，樹齡近70年，滿開時氣勢十足。

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(3) 今井濱海岸站

到達河津站，不妨提早於今井濱海岸站下車。這裡的花海全長約50米，加上無敵海景，是影靚相的熱點，加上附近有溫泉旅館，亦可考慮留宿一晚，來個兩日一夜遊慢慢賞櫻。

(4) 峰温泉大噴湯公園

想輕鬆賞櫻，可來到峰温泉大噴湯公園，皆因這裡有多個無料足湯溫泉，讓賞櫻遊客行累了時，能體驗足湯舒緩一下。而附近則是夜櫻觀賞點，於晚上6時會亮燈，讓大家以另一角度欣賞櫻花海。

河津櫻花祭

地點︰靜岡縣伊豆半島河津地區

日期︰即日起至2月28日

亮燈時間︰6pm-9pm

交通︰於東京車站搭乘踊子號或超景踊子號到河津車站，車程約2小時35分。由於伊豆半島主幹道僅一條，櫻花祭時份會非常擠擁，建議勿自駕前往。

網址︰https://www.kawazuzakura.net/



記者︰黃依情