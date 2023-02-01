【正能量】身體缺憾無阻追求夢想 　聽障攝影師走遍世界照片屢獲殊榮

▲ 曾因為工幹而前赴德國，自始他便愛上了旅行，足跡遍及歐洲多國。（受訪者提供）

身體的殘障或會影響日常生活，卻從不是有著追夢熱誠的人抱持的籍口。任社企平面設計師的朱景榮（Wing），在初中時因聽力問題，求學路遇不少阻礙，他憑著毅力一一克服之餘，兼能發展自己在足球及攝影的興趣，並以聽障攝影師身份，作品屢獲獎項，成為人殘志不殘的典範。

在11歲那年，朱景榮因耳炎令左耳完全失去聽力，而右耳則需戴助聽器來輔助日常生活，初中時他在特殊學校讀書，直至中三派位後，他獲派至正常學校繼續上學，但求學過程變得艱鉅。

他憶述：「因為突然轉到健聽學校，日常要面對老師及同學對話並不容易，雖然有政府資助助聽器，令我能勉強追上成績，終能中五畢業，但是成績很一般，未能繼續升學，只好投身社會工作。」

▲ 曾是愉園年青軍的Wing（右），現時跟「球王」劉榮業（中）及藝人崔錦棠（左）仍常有參加球會的聚會活動。（受訪者提供）

成聽障足球隊教練

在讀中學時，年青力壯的Wing，運動表現特別出色，尤其對足球更是充滿熱誠。當年香港足球適逢最興盛時期，他在應付會考前夕，曾成功考進南華青年軍，但因落球場要除掉助聽器，令他聽不到教練的指揮，表現未能發揮。不過這未減Wing的鬥志，之後他又考入愉園的青年軍，隊友還有後來成為藝人的崔錦棠，同時得到前輩如「球王」劉榮業的照顧，令他可在足球場一展所長。

Wing回想：「我在青年軍踢了一年，因已屆18歲不能再踢，也因為聽覺問題，未能晉升預備組或甲組球員，無緣踢上專業比賽。後來有朋友帶我參加聽障者足球比賽，結果受到賞識，被選入香港聽障足球代表隊。」投身社會後，Wing一直未有放下足球此興趣，至今跟愉園的波友仍常有聚會，現在亦是香港聽障足球代表隊教練兼球員。

除了踢波，Wing另有兩大人生興趣，就是攝影和旅行。「11歲時受哥哥影響，開始喜歡攝影，當年還是用菲林相機，學習光圈快門不同攝影技術，後來到數碼相機、手機拍攝、航拍機等，一有新產品就會研究。」

以攝影開拓眼界

Wing喜歡攝影，自言因為可令他看得更多更闊，相對是以視覺彌補了聽覺的不足。在2016年，他因工作關係曾到德國定居，自此喜歡上周遊列國，疫情前經常拿著相機，由歐洲至烏克蘭都曾留下足跡，曾愛把航拍照片放上網，因而吸引製造商邀做產品測試員，讓他可以用最新的型號繼續在世界留影。

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Wing在旅行期間拍攝的照片，先後榮獲「2018年國際聾人電影節」最佳手機電影作品亞軍；2019年亦在多個手機攝影比賽、微電影比賽等獲多項獎項，其宣揚攝影、旅遊和航拍的社交平台現已達兩萬粉絲。

即使疫情期間減少了遊歷經驗，Wing就把鏡頭焦聚在香港的大街小巷，如早前他用航拍機拍下將軍澳居所附近的紅葉，就讓網民讚歎不已，並被不少傳媒轉載。Wing指美麗的地方不一定要向外走，在自己所住的城市，也是處處帶來驚喜，他希望透過相片，展現不同社區的獨特面貌。

▲ 早前他以航拍機攝下將軍澳紅葉，更為不少傳傳轉載。

投身社企助聽障者

由成長時因聽障縱然受不少考驗，Wing卻從沒有氣餒，也從不讓身體缺憾而影響追夢。他語重心情說：「我覺得成長過程中，每一步都沒有僥倖，是靠著自己的堅毅面對種種困難，有時就算未能成功，心中亦從沒有挫敗感，只要願意多作嘗試，總有一日會成功。例如年青時因聽障不能成為專業球員，現在我也能考獲香港聽障足球代表隊的教練兼球員，也曾為不同機構任職青少年的足球教練。」

Ｗing亦曾在多間傳媒機任職廣告工作，作為聽障人士，工作上亦要面對重重障礙。「在傳媒工作的日子，經常要長時間工作，體驗了不少壓力和挑戰，但也讓我能鍛鍊克服難關的決心，可以面對不同客戶的要求，妥善處理各種安排，雖然精神上有時受困擾，只要生活中找到平衡，也能應付得到。」

▲ 近年加入社企工作，希望幫助聽障人士融入社會。（受訪者提供）

現時Wing已離開傳媒行業，投身聽障社企「活髮社」任平面設計師，也會亦參予籌備活動，他解釋：「加入社企，是希望用自身的經歷，成為聽障人士學習榜樣，同時協助他們得到平時的就業機會，令聽障人士一樣有能力在社會工作，並把個人專長成為專業技能。」

人生不如意事十之八九，縱是老生常談，Wing卻是身體力行，即使遇到甚麼困難，只要一直保持正面積極的態度，他認為一定可以關關難過關關過。

記者：陳家昌

