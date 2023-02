【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】

▲ 萬眾期待的Tiffany & Co. X Nike AF1 球鞋,籃球界史上第2位總得分達到38000分的勒邦占士(LeBron James)當然早佔先機,身先試着呢對2023年鞋王!(圖片:品牌提供、twitter@NickDePaula)

Tiffany & Co.與Nike合作消息㷫辣辣,今次由官方正式釋出是次合作的產品詳情,其中包括搞到全球球鞋界癲晒的聯名球鞋Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837。其聯乘之名是為了慶祝Air Force 1誕生40周年,並鐵定於3月7日面市,而官方新聞稿就咁寫嘅:「發售地點包括紐約市的兩間Tiffany & Co.專賣店:Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo、Nike SNKRS APP和北美地區指定Nike零售店鋪……此次,Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837提供男女尺碼,零售價港幣2,799元。」

咦!以為本年度鞋王只係美洲人士專享?新聞稿竟然有「零售價港幣2,799元。」,咁即係意味著呢對鞋王有機會落地香港,香港球鞋迷就可以真係有機會原價(不過渺茫機會居多)擁有呢對採用優質黑色麂皮製作,使用了Tiffany Blue顏色的Swoosh,同聯名品牌Tiffany & Co.的純銀細節裝飾,至於係咪真係有機、咩形式入手?官方都係嗰一句:「3月7日前留意nike.com!」

而為慶祝Tiffany & Co. X Nike 世紀聯乘,Tiffany方面亦非常有認意推出一系列限量版純銀配飾,不過只係美國Tiffany網店發售,售價由250美元至475美元,包括純銀哨、純銀鞋抽、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶扣。不過最令人意料之外,今次唔只AF1球鞋,就連服裝都有!今日較早時間,NBA球王之一LeBron James 出發去紐約比賽前,就被人影到佢一身尚未曝光的 Tiffany&Co. x Nike Air Forece 1 1837 棒球褸出現。各位兩大品牌的粉絲,請嚴陣保管銀包,課金機會大增!

記者:黃鑑江