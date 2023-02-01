【Tiffany X Nike鞋王】官方定價港幣$2,799露玄機　香港或有機會入手3月7日前官網公布【內附連結】

▲ 萬眾期待的Tiffany & Co. X Nike AF1 球鞋，籃球界史上第2位總得分達到38000分的勒邦占士（LeBron James）當然早佔先機，身先試着呢對2023年鞋王！（圖片：品牌提供、twitter＠NickDePaula）

Tiffany & Co.與Nike合作消息㷫辣辣，今次由官方正式釋出是次合作的產品詳情，其中包括搞到全球球鞋界癲晒的聯名球鞋Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837。其聯乘之名是為了慶祝Air Force 1誕生40周年，並鐵定於3月7日面市，而官方新聞稿就咁寫嘅：「發售地點包括紐約市的兩間Tiffany & Co.專賣店：Tiffany Flagship Next Door和Tiffany & Co. SoHo、Nike SNKRS APP和北美地區指定Nike零售店鋪……此次，Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837提供男女尺碼，零售價港幣2,799元。」

咦！以為本年度鞋王只係美洲人士專享？新聞稿竟然有「零售價港幣2,799元。」，咁即係意味著呢對鞋王有機會落地香港，香港球鞋迷就可以真係有機會原價（不過渺茫機會居多）擁有呢對採用優質黑色麂皮製作，使用了Tiffany Blue顏色的Swoosh，同聯名品牌Tiffany & Co.的純銀細節裝飾，至於係咪真係有機、咩形式入手？官方都係嗰一句：「3月7日前留意nike.com！」

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而為慶祝Tiffany & Co. X Nike 世紀聯乘，Tiffany方面亦非常有認意推出一系列限量版純銀配飾，不過只係美國Tiffany網店發售，售價由250美元至475美元，包括純銀哨、純銀鞋抽、鞋刷及Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837鞋帶扣。不過最令人意料之外，今次唔只AF1球鞋，就連服裝都有！今日較早時間，NBA球王之一LeBron James 出發去紐約比賽前，就被人影到佢一身尚未曝光的 Tiffany＆Co. x Nike Air Forece 1 1837 棒球褸出現。各位兩大品牌的粉絲，請嚴陣保管銀包，課金機會大增！

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記者：黃鑑江