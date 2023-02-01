【還原神之食】何泳芍陳欣茵學洗豬腸　拜訪牛丸大王還原《食神》瀨尿牛丸

由名廚祈積奇（Jacques）負責挑戰「神還原」劇集、電影、動漫及小說中各款經典名菜，並由J2ers何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵輪流擔任助廚或食材採購員的J2飲食節目《還原神之食》本周播最後5集。

這5集，Honey與欣茵將施展渾身解數下廚「破地獄」之餘，更會繼續傾力搞笑兼角色扮演。

▲ 兩位J2ers 洗個豬肚唔單止大陣仗，仲連環大嗌好臭。

前晚及昨晚播出一集，Honey、欣茵及Jacques先後挑戰還原清朝食經《醒園錄》中記載的宮庭名菜「百鳳朝凰」，及令人難以置信的魚肉配搭羊肉烹調出來的「天鮮配」。

當中「百鳳朝凰」由於做法複雜，故失傳已久，Honey與欣茵在還原過程中亦一如所料雞手鴨腳。

尤其高速轉動豬肚、讓灌在裏面的蛋白出現「空心」情況、以便後加蛋黃漿一幕，二人更因不斷被滾水彈到連環皺眉及尖叫，我見猶憐。該集亮點絕對是Jacques分享簡單易學洗豬肚大法，原來只需清水加白醋，配以正確的搓洗手勢，就可以洗走豬肚異味，實用價值高。

今晚一集，三人將挑戰還原電影《食神》中的經典美食「瀨尿牛丸」，為了解構牛丸彈牙美味真諦，Honey與欣茵專誠拜會本港知名牛丸大王陳岳成，因而得知手打牛丸關鍵是「超低溫」，並謂彈牙秘訣是「加冰」，認真耐人尋味。

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難忘凌晨開工

因為童年經歷，原本對家族生意存有陰影的岳成，因為不想父親辛苦經營多年的生意無人接管，才忍痛放下原本的穩定職業、飛返香港繼承父業。

談到童年難忘畫面，岳成亦直接指與牛丸有關：「有一年冬天好凍，但第2日又要唔知交幾多千斤貨，我阿媽凌晨3、4點起身劈牛肉，佢係咁打牛肉打到夜晚8、9點，最後係暈咗，要抬佢返上閣樓度瞓。」

雖然「瀨尿牛丸」望落簡單，但原來甚考功夫，就連入廚經驗豐富的Jacques，亦坦言「瀨尿牛丸」是整個節目中難度最高及最易失敗菜式。觀乎3人的還原過程亦是驚險百出，尤其Honey包出來的牛丸，竟出現漏汁情況，成功指數令人擔心。

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