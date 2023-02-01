王智騫憑《I SWIM》入屋成廣告商新寵　Martin+柯震東+李敏鎬齊分享童年照

▲ 王智騫（Martin）分享童年照。

憑ViuTV劇集《I SWIM》彈起的王智騫（Martin）成為廣告商新寵，Martin與時尚達人林皓霆、台灣代表柯震東、韓國代表李敏鎬等獲時裝品牌邀請分享童年照，「出賣」以前的自己。

Martin對於成為其中一位香港代表感到受寵若驚，並認為兔年有個好開始。

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童年王智騫

Martin接受時裝品牌Hugo Boss邀請，代表香港跟全球200位名人參與Campaign “Be Your Own Boss”，並在IG貼出童年照。

對於能夠成為代表香港的其中一位藝人，Martin表示受寵若驚，喻意踏入兔年有個好開始。

過去一年可算是Martin的豐收之年，不僅劇集角色受歡迎，亦得到不少搵真銀機會。Martin坦言非常感恩，特別是能夠參與今次全球Campaign大感覺幸運，「可以成為香港其中一位代表，我覺得好開心同好幸運，因為估唔到一個咁大嘅品牌留意到我，所以好感恩有今次嘅機會。」

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望與柯震東合作

提到今次活動柯震東亦有參與，過往有「翻版柯震東」之稱的Martin表示一直渴望跟對方合作，Martin指：「其實一直以來都好希望有機會同對方合作到，因為由中學開始已經睇佢嘅電影，覺得佢喺每一部作品嘅演出都非常犀利，自己成為演員之後好想有機會同佢合作；知道佢之前受咗傷，希望佢早日康復。」

此外，今次Campaign，全球200位名人齊展示童年照，Martin自言童年是肥仔一名，他透露：「以前我花名叫『肥田』，同當時有套電視劇集嘅角色同名，

不過呢個角色係女仔嚟。」

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