【童樂居案】涉將2歲男童雙腳壓向頭被控虐兒　前女職員辯稱做伸展運動助入睡

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中45歲前女職員涉襲擊1名2歲男童，今（1日）於九龍城裁判法院否認虐兒罪，案件開審。閉路電視片段顯示，被告疑在睡房內，先後將男童雙腳壓向他的頭部。被告自辯稱，她在巡房其間發現男童未能入睡，於是與男童進行伸展運動，以協助男童入睡。

被告周翠英（45歲），被控於2021年12月14日在旺角香港保護兒童會內，身為超過16歲而對1名2歲男童B負有管養責任的人，故意襲擊或忽略男童B。

控辯雙方的承認事實指，2歲男童B因父母未能親自照顧而被社署轉介至童樂居。被告於2001年7月完成合格幼稚園教師在職訓練課程，同年成為註冊幼兒工作員，於2010年5月起於童樂居擔任幼兒工作員，2022年被捕。

控方於庭上播放涉案閉路電視片段，當中顯示被告疑在睡房內，先後將1名男童的雙腳壓向他的頭部。

童樂居前院長崔惠英供稱，案發時童樂居有「官契制度」，由幼兒工作員擔任「官媽」、小朋友擔任「官契」，每位幼兒工作員負責2至3名小朋友。崔指，制度目的是希望同事多些關心特定小朋友的需求，但崔強調，這並非「契媽」、「契仔」的關係。

裁判官裁定案件表證成立，被告出庭自辯稱，她曾參與耀能訓練計劃，當中包括學習一些伸展動作，以協助小朋友入睡及冷靜情緒。

被告指，男童B於1歲多起被分派成為她的「官契」，B的情緒及脾氣當時很好，笑多於鬧情緒，又指B的柔軟度高，可進行接近一字馬的動作。

被告又指，在案發當晚約8時半，當時睡房內的小朋友正於床上準備睡覺，但被告在巡視期間發現B未能入睡，於是與B進行伸展運動，以協助B入睡。

被告稱，當時先將B移至床中間，讓B仰卧在床上，再先後將B的兩腳伸展至接近B的面部，事後B亦有做拉筋後的舒鬆動作，即轉動腳腕。被告又指，她在伸展過程中有控制力度，若B感到不適亦有能力表達，強調她並沒有意圖傷害B。

研訊今午續。

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記者：梁錦麟