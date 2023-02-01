【獨立檢討委員會】劉澤星：需就疫情作檢討　模式待思考  

▲ 港大醫學院院長劉澤星今日（1日）表示，有需要就疫情對長者等影響作檢討。（曾耀輝攝）

行政長官李家超昨日（1日）表明，不同意就新冠疫情成立獨立調查委員會。政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星認為，需就疫情對長者等影響作檢討，檢討的方式仍需思考。被問到需否成立委員會？劉澤星指，「檢討梗係一班人作檢討」。

劉澤星早前向傳媒表示，對是否以獨立委員會調查，表示有保留。他於港大醫學院一個活動中進一步解釋立場。

劉澤星表示，三年疫情屬重大事件，認為一定要檢討，包括再有疫情時如何減低對老人家的影響，包括「疫苗接種率點樣可以再成功啲」，並檢討基層醫療的發展。

至於是否需要成立委員會。劉澤星表示「檢討梗係一班人作檢討」。對於檢討需否由獨立大法官或其他專業人士領導作檢討，劉則認為需慢慢作思考。

政府早前取消隔離令，並不再要求市民呈報快測確診的個案。劉澤星相信，疫情中最重要的仍是住院、引起併發症及死亡個案，相信核酸檢測可以幫助繼續了解疫情變化。

17年兩名公立醫院醫生懷疑開漏藥致病人鄧桂思開漏藥，早前被落案控告誤殺。被問到事件會否影響醫科生士氣。

劉澤星表示，於教學時會告知醫生醫學並不是重複科學，病人於治療後得到的結果會有不同，最重要是提醒學生讀醫的初心，相信一兩件事件不會影響醫科生初心。

▲ 港大醫學院院長劉澤星（左）及發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城今在新春茶敘分享醫學院最新發展。（曾耀輝攝

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記者：陳展棋