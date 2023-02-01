【獨立檢討委員會】劉澤星：需就疫情作檢討 模式待思考
行政長官李家超昨日（1日）表明，不同意就新冠疫情成立獨立調查委員會。政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星認為，需就疫情對長者等影響作檢討，檢討的方式仍需思考。被問到需否成立委員會？劉澤星指，「檢討梗係一班人作檢討」。
劉澤星早前向傳媒表示，對是否以獨立委員會調查，表示有保留。他於港大醫學院一個活動中進一步解釋立場。
劉澤星表示，三年疫情屬重大事件，認為一定要檢討，包括再有疫情時如何減低對老人家的影響，包括「疫苗接種率點樣可以再成功啲」，並檢討基層醫療的發展。
至於是否需要成立委員會。劉澤星表示「檢討梗係一班人作檢討」。對於檢討需否由獨立大法官或其他專業人士領導作檢討，劉則認為需慢慢作思考。
政府早前取消隔離令，並不再要求市民呈報快測確診的個案。劉澤星相信，疫情中最重要的仍是住院、引起併發症及死亡個案，相信核酸檢測可以幫助繼續了解疫情變化。
17年兩名公立醫院醫生懷疑開漏藥致病人鄧桂思開漏藥，早前被落案控告誤殺。被問到事件會否影響醫科生士氣。
劉澤星表示，於教學時會告知醫生醫學並不是重複科學，病人於治療後得到的結果會有不同，最重要是提醒學生讀醫的初心，相信一兩件事件不會影響醫科生初心。
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳展棋