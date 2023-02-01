【死因研訊】婦候檢疫猝死家中死因續訊　歐家榮供稱事發時已人手短缺

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今出庭作供。（陳曉欣攝）

患糖尿病的六旬婦於2020年12月因同住女兒確診新冠病毒，被列為密切接觸者，獨自在家等候檢疫3天後被揭發倒斃家中，驗屍後顯示死於新冠病毒。死因研訊今（1日）續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮供稱，處方不會安排有自理能力的長期病患密切接觸者優先送往檢疫中心，事發時確診及懷疑個案急增，雖已獲調派額外人手但仍然短缺。

死者呂淑嫻，退休前任職護理院。死者生前與女兒趙海鈴同住沙田美林邨美桃樓某單位，趙在12月9日確診被送往亞博隔離，死者則獨留在家等候衞生署聯絡。救護人員於2020年12月12日破門入屋發現死者倒斃家中，驗屍報告指死者於12月11日死於新病毒，終年62歲。

▲ 時任檢疫中心工作小組主管陳國基。（林宇翔攝）

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今出庭作供﹐歐供稱，處方負責流行病學調查及密切接觸者追蹤工作，護士會電話訪問密切接觸者或聯絡其家人，了解密切接觸者的個人資料、病史和有否新冠病徵等。有病徵者會被視為懷疑個案，安排送院檢測，沒有病徵者將獲發檢疫令，等候送往檢疫中心。

歐強調，護士致電密切接觸者的主要目的是安排轉送至合適的檢疫地點，考慮因素包括該人有否新冠病徵，以及能否在家中自理。歐舉例指，若某人沒有病徵但需要洗腎或聞氧，則不適合送往檢疫中心。歐相信護士判斷死者有自理能力適合在家等候檢疫，另同意長期病患者確診風險較一般人高，患者住院後的死亡率約10%。

歐表示，處方不會安排長期病患者優先送往檢疫中心，只有源頭屬社區傳播鏈或群組爆發的個案才會獲優先安排。

死因裁判官周慧珠關注，發出檢疫令時有多次社區撤離行動，有處方職員被抽調協助而人手短缺，直至檢疫令發出後4天（即於12月13日）才聯絡死者。歐供稱，當時爆發跳舞群組和有大規模社區撤離行動而人手不足，當時已獲調派額外人手。

檢疫中心工作小組主管陳國基供稱，接獲檢疫令的長者，兼有長期病患的比例不高，若當局有政策安排優先將長期病患的長者送往檢疫，中心有能力執行。

聆訊明（2日）續。

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記者：陳曉欣