【恐怖情人】付$2萬「落情降」箍煲失敗　港女欲退款始知受騙人財兩失

▲ 港女為挽回男友落情降，最終發現被騙。

在被分手的情傷蒙蔽之下，容易做出錯誤決定。有港女向《東張西望》求助，指自己在與男友拍拖數月被分手，為了「箍煲」付了兩萬元找法師落「情降」，可惜復合不成更發現受騙，落得人財兩空的命運。

《東張西望》昨日（1月31日）最新一集，受害人林小姐指出，早前在網上結識了一名男子，拍拖數月以為對方可以付託終生，不料卻被分手收場。惟林小姐仍對前度念念不忘，復合不果竟尋求偏激方法。

她在網上找到替人感情做法事的網站，負責人T先生得知她情況後，將她轉介至位於旺角先達廣場一家法舍的L先生，L先生直言感情法事不夠強，建議她直接落「情降」，索價2萬元，指「情降的成功率係80%」，可以令對方更重視你，遠離身邊的桃花，一心一意地對你等等。

最新影片：

L先生繼續游說林小姐，聲稱每月都有8至10名客人光顧，全部成功，因此他的檔期很滿，促她盡快決定安排法事。林小姐考慮了數日，由於L先生承諾「不成功便退款」，加上有實體店，於是決定搏一搏。

她把自己和前度男友的照片、兩人全名、出生日期等資料交予L先生，L先生算過後稱兩人仍有緣份，如果法事後兩個月沒有成功就安排退款。林小姐帶了一件前男友送她的外套做法事，L先生讓她全程拍片錄影。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

L先生更提醒林小姐，兩個月內不可以跟別人發生性關係、不可以食牛、飲酒和講粗口，林小姐乖乖跟足指示，然而前度仍不肯復合，跟做法事前沒有分別。林小姐見兩個月後兩人關係仍沒好轉，上門找店主理論，惟店舖已人去樓空。

東張主持在IG找到類似L先生的法師，同樣承諾「情降」無效可退款，估計是另找途徑再呃人。主持亦向泰國法科師傅阿Call查詢，師傅表示，做法事是沒有保證，若對方有承諾必定是呃人，「純粹想𠱁你同安撫你！」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳