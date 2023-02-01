【凍齡嫲嫲】67歲陳美齡榮升嫲嫲曬孫女　博士媽籲父母堅持每日做一件事

▲ 67歲陳美齡榮升嫲嫲，大曬孫女照片。

昔日紅遍港日的女歌手、67歲的陳美齡榮升嫲嫲，她日前在社交平台曬出初生孫女的照片，向大家公布喜訊。陳美齡不單自己是美國史丹福大學教育學博士，3個兒子亦在史丹福畢業，可謂一門四傑。她曾撰寫教養書籍，與一眾父母分享她的育兒心得。

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寄語初為人父的兒子

陳美齡昨日（1月31日）在微博發帖，分享孫女出世的消息，上載初生孫女的照片，只是照片加上公仔圖案，保障兒孫的私隱，沒有曝光樣子。她表示為大兒子感恩及高興，並對初為人父的他寄語︰

希望他能享受育兒的快樂和承擔作為父親的重任！

作為新手嫲嫲，陳美齡表明會支持兒子，身體力行幫手湊孫，但認為「年輕人要親身體驗育兒的過程，才能真正成為父母」。她錫孫錫到燶，直言太愛小孫女了。她今日（1日）發帖更新指，還未見到孫女，因BB未出院，而她又不能探訪，幸好兒子傳來孫女的照片。

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好奶奶赴美陪新抱待產

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早前陳美齡已到美國加州，準備迎接孫女誕生，寫道「留在家裡陪伴媳婦，靜心等待小生命的來臨」，果然是一位好奶奶。她當時還分享加州天氣轉好，風景如畫，在美期間享受天倫樂，珍惜與大小兒子共聚的時間。

她的3個兒子各有成就，曾表示大兒子和平成家立室，有自己的公司，生活過得很好。她對兒子的教育注入滿滿的愛，去年大兒子生日，為人母的她感嘆︰

我用了很多愛去培養你，但現在你回報我的愛，比我給你的愛要多幾百倍！

至於身在外國的二兒子昇平是一名工程師，也是一名音樂家，媽媽欣賞「他寫的歌曲，令人醉心」。她形容孻仔協平「純樸善良的他，擁有無敵笑容和爆棚IQ、EQ」，也從她上載的照片可見細仔在美國的豪宅。

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堅持每日全家人一起吃飯

陳美齡教出3個史丹福尖子，她過去接受TOPick訪問時分享育兒心得，建議父母要堅持全家人一起吃飯，在用餐時交流「日記」，講述每日發生的有趣事，對彼此都有更多了解。她強調千萬不要問「做好功課未」、「考試成績如何」，免得即時熄滅小朋友聊天的興趣，認為「阿媽都唔好玩嘅」，不想再交流。

她認為「好奇心可以培養和鼓勵」，如果小朋友對事物失去好奇心，這是父母的責任。因此當小朋友發問時，她一定放下手上的事情，先讚賞他問得好，遇上不懂的問題也不重要，可以一齊去找答案。

此外，她指出不要拿小朋友作比較，「每個人都是獨一無二，要學會欣賞不同。可以帶他們到花園去看花，如果只有一種花就不好看，世界都是這樣，小朋友就是其中一朵花，不需要學其他人。有花長得好大朵？其實，大大細細都漂亮，你的存在令整個花園更漂亮。」若真的需要比較來提升競爭動力，她建議以昨天的自己作比較。

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責任編輯︰王明芳