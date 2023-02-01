【危在旦夕】港媽做清潔養大子女卻患惡癌 兒子網求良方盼奇蹟出現

▲ 希望有奇蹟出現。

兒女長大成人有能力賺錢，都希望父母就夠頤養天年，但天意弄人，往往不如人意。有港男在網上群組發文指，辛苦做了10年清潔工的媽媽，罹患高度惡性子宮內膜間質肉瘤(簡稱HGESS)，醫生斷定冇得救，港男將媽媽病情公開，希望有良方醫治及提醒各界每年都要做好身體檢查。

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港男Tommy在Facebook網上群組「屯門友」發文，指媽咪一直好疼錫他及妹妹，就算家境一般，但只要是兄妹喜歡的食物，都會買給他們，港男自責自己沒有用，賺錢不多所以媽咪要出去做清潔工，兩人長大後，有能力之時不捨媽媽花錢，所以就給家用媽媽，一家人生活相當愉快。可惜好景不常，到可享兒女清福之時，媽咪身體卻出現問題。

8年前開始尿頻

港男指，媽咪8年前開始尿頻，而且容易疲累，兄弟都沒有為意，以為年紀大身體機能衰退，直到9個月前，媽咪覺得腹部有不尋常的痛，所以入院治療，發現患上朱古力腫瘤，當時連子宮都摘除，兄弟都以會媽咪會康復之際，但大便就出現困難，當時用瀉藥幫助排便，但沒有作用，後來感覺腸胃不妥，遂入將軍澳醫院急症，檢查後發現是大腸癌二期。

6次化療沒有作用

港男的媽媽積極做化療對抗癌症，期間開始甩頭髮，而港男就親手幫媽咪剃光頭，他表示當刻「非常心痛」，但完成6次化療後，腫瘤沒有縮小反而增大，醫生指就算繼續做化療都幫助不大，證實患上「高度惡性子宮內膜間質肉瘤high grade endometrial stromal sarcoma(簡稱HGESS)」，醫生斷定冇得醫。

港男的媽媽因為怕女兒擔心，叫兒子隱瞞病情，又自責自己係廢人，港男表示當時聽到非常心痛，但他也要強忍淚水，用正能量感染媽咪。

▲ 兒子見到媽媽受病魔折磨相當心痛。

港男最後希望網友睇到呢個post可以幫忙，提供醫療方案為媽咪續命，港男又表示有買雲芝給媽咪吃，希望可暫緩病情，他又呼籲各界朋友記得要每年身體檢查，不要等到發現先覺太遲。網友得知後都送上鼓勵，及一些治癌方法、偏方等，非常熱心，希望病人及家屬都不要放棄。

▲ 肚子脹起。

而TOPick記者成功聯絡上Tommy，他指媽咪近日情況惡化，現在於將軍澳醫院接受舒緩治療，而病情都不樂觀，醫生指生命以日計，現在有社工及牧師為媽咪及家屬進行輔導，Tommy指現在天天都有探媽咪，爭取時間見面，期盼奇蹟能夠出現。

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記者:陳麗薇