【健康危機】中年男自認生活單純　醫生預言：10年後恐心臟病死

▲ 中年男子自認生活單純，醫生卻預言他10年後恐怕會心臟病死。

都市人希望身體健康，生活模式和習慣也有著很大影響。台灣營養功能醫學專家劉博仁分享，一名55歲的男子，生活還算單純，但因偏好重口味食物，而且每日會吸一包煙，導致血脂、血糖及血壓也偏高。劉博仁為其診症後，斷言男子若不改善狀況，10年左右就會發生心臟病或中風等問題，甚至「如果來不及送到醫院，可能人生就結束了。」

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據Facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」，劉博仁分享一宗案例，指有一名55歲的男士，因太太要求來看診。劉博仁指，男子每天吸一包煙，生活尚算單純，不過因為喜歡吃重口味的食物，他的驗血報告中「血脂、血糖都偏高，血壓也經常偏高。」

劉博仁憶述，男子自覺生活狀況「還算蠻好」，認為自己「應該是不需要調整身體的狀況」。此時，劉博仁反問對方：「你打算活到幾歲？」他續指出，台灣平均男性的壽命大約78歲，認為若按數據來判斷，對方「還有23年可以活」，但如果按照男子現時的生活模式，情況就並不樂觀：

如果你中間沒有併發中風、心臟病，那還算好，可是按照現在目前你的狀況，我覺得可能10年左右應該就會出現心臟病或者是中風等等的問題，如果你還來得及送到醫院，那還救的回來，吃藥可以控制一段時間，如果來不及送到醫院，可能人生就結束了。

劉博仁指，自己講完一番話後，表情嚴肅地道謝後就離開。之後男子的太太回來門診再告訴劉博仁，指她的先生回去之後便馬上戒煙，開始多喝水，規律運動，劉博仁形容對方「好像有把我的話聽進去了。」

劉博仁稱，做醫生有時很了解生死，其實也不見得完全了解：

但是我們有義務告訴來看診的朋友，生命是短暫的，萬物皆流動，能量有轉換，但是人的肉體生命就是在世界上這幾十年，我們為什麼不好好珍惜呢？

苦口婆心可能是有人會嫌嘮叨，但是話要講到重點，才會提醒到好朋友，珍惜他們自己的健康。

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責任編輯：羅嘉欣