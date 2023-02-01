【換身份證】大批市民凌晨排隊取籌換身份證　入境處：不會處理未有預約申請

▲ （陳靜儀攝）

近來灣仔入境事務大樓外大排長龍，凌晨已有人排隊換領身份證，換證即日籌半小時已派完。入境處早前公布，各智能身份證換領中心的換證申請日期由原來的2023年2月11日延長至2023年3月3日，領證服務則維持不變至2023年3月3日。

入境處發言人今日（1日）表示，留意到近日有大量市民在未有預約的情況下，到各人事登記辦事處和智能身份證換領中心，辦理申請身份證手續。

入境處提醒市民，前往人事登記處或換證中心辦理手續前請先行預約。為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，各人事登記處和換證中心不會處理未有預約的申請。

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至於因身份證遺失、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

市民可透過入境處流動應用程式、登入相關網站或致電相關24小時電話預約服務熱線，預約辦理申請手續。市民可掃描二維碼，下載入境處流動應用程式或於網上預約辦理身份證。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理申請手續。

香港居民如因不在香港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲而需要在人事登記處登記領取身份證，均無須急於趕回香港辦理手續。

有關人士可在返港後30天內到相關辦事處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦無須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例。

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記者：陳梓蔚