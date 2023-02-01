【港大醫學院新大樓】擬於明年動工造價逾十億元　目標2027至28學年啟用　

▲ 港大醫學院新科研大樓及其他建築群示意圖。（港大醫學院提供）

港大醫學院擴建的新教研大樓將於明年動工，初步估算造價逾十億元，料今年底至明年初提交立法會審批，目標2027至28學年啟用。

新大樓選址位於沙宣道3號以東，鄰近醫學大樓及瑪麗醫院，將會增加教學設施例如模擬教學設施，並設有科研設施例如幹細胞治療實驗室，亦設有宿舍供學生入住。港大亦計劃設立公眾通道及電梯，方便居民往來薄扶林道至域多利道一帶，初步構想運作時間至港鐵收車時間，約運行18小時。

港大醫學院院長劉澤星表示，2021-22年入學的新本科學生有3527人，較2002-０3年的1325人有增長，連同其他學生及教學人員，人數增長有3倍。他亦指，醫學院開辦的課程由4個增至7個，包括近年開辦的環球衞生等新課程，醫學院科研的需要增加，因此有急切需要設立新大樓。

港大醫學院發展及基建總監兼院長高級顧問陳應城表示，新大樓非常鄰近瑪麗醫院，只需要徒步3-5分鐘，新大樓設有模擬教學設施，主要供高年級學生使用，於瑪麗醫院臨床學習後，以作課後檢討及討論。醫學院亦計劃設立細胞、幹細胞及基因實驗室等，供研究生使用。他表示，科研及醫院地方相近，有利病人於自體的幹細胞轉移至其他細胞，回饋予病人。另外，由於發展需時，短期內會撥款擴建人體解剖實驗室，給予低年級學生使用。

陳應城表示，現時已聘請顧問公司作初步規劃，有待政府不同部門及立法會審批才動工，初步預計最少10億，實際數目現在尚未掌握。對於早前預計大樓於2023年已可動工，陳應城表示，項目較為複雜及款項相當多，需要配合政府部門及立法會的會期，「2023年時間，往後半年至2024年，亦十分合理，並不是有甚麼阻滯。」

醫學院目前每年收取295名本科醫學生，劉澤星表示數字是配合政府醫療人手的政策，是否能增加本科醫學生的數目，則需要詳細計劃及作出配套。

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記者：陳展棋