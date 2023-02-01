【起底】涉因金錢糾紛在社交平台披露他人資料　36歲女子今承認14項「起底」罪

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一名從事網上買賣活動的36歲女子因與供應商發生金錢糾紛，將供應商事主及其丈夫的個人資料發布在社交媒體平台約14個群組中，被私隱專員公署落案起訴14項涉及「起底」的罪行，被告今（1日）在沙田裁判法院承認所有控罪，法院將案件押後至下月8日判刑，期間被告獲准保釋。

被告岑溱蕎承認14項「在未獲同意下披露個人資料」的罪名，控罪指她在2021年12月期間在一個社交媒體平台約14個不同的群組中，在沒有得到當事人的同意下，披露了事主與她丈夫的個人資料，意圖對他們或他們的家人造成指明傷害，或罔顧相關披露是否會對他們或他們的家人造成指明傷害。

案情指，被告從事網上買賣活動，案中事主曾是其供應商，惟二人其後由商業關係演變成金錢糾紛，被告並在前年12月期間，在社交平台約14個群組中發文，聲稱有人騙財，文中披露了事主與她丈夫的個人資料，包括中文姓名、相片，以及事主的電話號碼。

被告今天承認全部14項控罪，被裁定罪名成立，法官將案件押後至下月8日判刑，以待索取相關報告，期間被告獲准保釋。這宗案件是自2021年10月8日「起底」新條文生效後，第三宗因違反相關規定而被定罪的案件。

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責任編輯：黃小冰