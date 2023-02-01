【起底】涉金錢糾紛在社交平台披露他人資料　36歲女子今承認14項「起底」罪

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從事網上貿易的36歲女子疑因訂購一批逾4.5萬元口罩後未能取貨，亦未獲賣家全數退款，故將賣家夫婦的姓名、婚照發布至14個Facebook 群組內，被私隱專員公署落案起訴14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，在警誡下稱發放貼文是為防止他人被事主欺騙。被告今（1日）於沙田裁判法院承認所有控罪，為第3宗因違反相關規定而被定罪的案件。裁判官押後至3月8日判刑，被告准保釋候判。

被告岑溱蕎（36歲），報稱從事網上貿易，今承認被控14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。

案情指，被告於2020年2月認識事主後，向事主訂購一批口罩，並將逾4.5萬元轉帳至對方銀行戶口。惟供應商未能提供口罩予事主，故事主未能提供口罩予被告，只能於同年3月退回9,200元予被告，兩人隨之產生金錢糾紛。

被告在2021年10月18及12月19日，於約14個有約2,000個至10萬多名成員的Facebook 群組中發文，聲稱有人騙財及呼籲其他受害人聯絡，文中披露了事主與她丈夫的中文姓名及事主的電話號碼，被告又從事主的Facebook下載事主的婚照，並附載至貼文上。

私隱專員公署最終在2022年7月26日拘捕被告，被告在警誡下承認因事主欠她錢，而發放相關貼文是為了防止他人被事主欺騙。

裁判官將案件押後至3月8日判刑，以待索取相關報告，期間被告獲准保釋。

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責任編輯：黃小冰、梁錦麟