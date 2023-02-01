【泰國旅行】台女星遊泰被當地警方勒索　安于晴：我不是為了炒作

台灣女星安于晴日前到泰國旅行，在當地被警察勒索泰銖27000元（約6440港元），當地警方本來否認指控，不過當地警方後來承認事件，而警察總長於昨天（1月31日）親自道歉，且起訴七名涉事警員。

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安于晴被勒索

近日到泰國旅行的安于晴指控當地警察向她勒索泰銖27000元，當地警方起初否認事件，且表示在安于晴的手袋內發現電子煙和酒，但未有即時作出調查，更表示要將安于晴處罰。

事件引起當地傳媒注意，監視器畫面亦隨之曝光，一名泰國眾議院前議員更召開記者會公開泰警勒索時的影片截圖，向安于晴致歉，且真誠地希望能獲得台灣人的原諒，以後讓他們放心地到泰國旅行。

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泰國警方改口認錯

泰國警方於前日（30日）改口認錯，而警察總長亦於昨天親自道歉，涉事的七名警員亦相繼被起訴。

安于晴其後回應事件：「我不是為了炒作，或是說警察哪裡錯了，只是希望這些被抹黑的事情，不要再繼續這樣子下去。」

之後，她並在個人社交平台發出聲，表示感謝各界支持，同時也表示泰國文化、美食、熱情吸引，將來有機會的話會再到當地旅行，並希望事件就此平息，其聲明如下：

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