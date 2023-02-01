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【Netflix】《體能之巔》百人爭奪3億獎金　健碩男神女神令網民大癲

娛樂 15:59 2023/02/01

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

《體能之巔：百人大挑戰》成為熱話。

近日Netflix上架的韓國真人騷節目《體能之巔：百人大挑戰》，自播出以來便成為話題，節目集結100位大隻男女，當中有海軍特戰隊、消防員、健美冠軍、格鬥選手、網紅等等，單睇身型已吸睛。

《體能之巔：百人大挑戰》由100名來自不同界別和國籍的男女參賽者，共同爭奪比賽共3億韓元獎金，節目製作水平甚高，刺激度有如真人版《魷魚遊戲》。

《體能之巔：百人大挑戰》。

其實節目更吸睛的，是多位擁有完美身型的男神女神，當中不乏知名的參賽者，如曾演出《單身即地獄》爆紅的車炫承；前柔道選手，現已是綜合格鬥的秋成勳，爆肌身型極為養眼、曾任消防員的洪範錫，之前已拿過全國消防員冠軍，也參加過韓國軍事題材真人騷《士兵》、被封超能農夫的金景鎮等。

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另外，多位女參賽者同樣有看頭，如天使面孔魔鬼身材的健身網紅沈音燈，參賽前已是IG有50萬追踪者的KOL，其教健身的短片早已是網民熱話焦點。

《體能之巔：百人大挑戰》首集已十分刺激，百名參賽者分為兩隊，分別玩高空垂吊，不夠耐力者就要跳落手池。熱身賽後，第一道遊戲關卡，是生存率只有50％的搶球遊戲，當中男女混戰，絕對是無比精采。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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