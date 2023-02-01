【網上情緣】「韓籍工程師」男友訛稱患癌需醫藥費　51歲女被騙近千萬元

▲ 案件交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進。(資料圖片)

一名51歲女子誤墮網上情緣騙案，報稱在網上認識一名「韓籍工程師」並發展成網上戀人，為幫助對方治病而被騙去964萬元。

警方上月13日接獲一名51歲姓張女子報案，指早前在社交媒體上認識一名男子，表示急需金錢治療癌症，受害人遂按指示於2021年9月14日至2022年7月26日將合共約964萬元存入對方指定的多個本地銀行戶口。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂向警方報案。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，受害人已經退休，2021年9月經社交媒體Instagram認識一名自稱在波蘭任職工程師的韓國籍男子，最後發展成網上戀人。在「交往」一段時間後，「工程師」自稱患上肺癌晚期，急需醫療費進行器官移植，否則性命堪虞。受害人為救愛人，遂根據對方指示，在2021年9月至去年2月期間分35次，將超過778萬元轉入8個銀行戶口。

其後騙徒疑順勢而為，在去年5月聲稱只餘下3個月壽命，向受害人承諾轉移其600萬美元資產當作償還，但要求受害人先預付「行政費」。受害人分別於去年5月至7月期間，共9次向2個銀行戶口轉帳近186萬元。「工程師」隨後便失聯，受害人始懷疑受騙，遂於今年1月13日報案。事件中，受害人共損失約964萬元，全為個人儲蓄。

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記者：蘇文軒