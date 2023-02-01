【網壇新星】田亮催谷子女補習學十八般武藝　14歲大女闖國際網壇首場勝出

▲ 田亮14歲大女田雨橙闖國際網壇首場勝出。

現年43歲的中國跳水王子田亮於2007年退役後，同年與內地女星葉一茜奉子成婚，翌年誕下女兒田雨橙（森碟），2011年在香港再誕細仔田宸羽。田亮對一對子女寄望甚殷，安排他們學習十八般武藝，森碟被發掘到對網球有天分，在田亮大力栽培下，最近她終於首次出戰國際青少年網球賽，更取得首戰勝利。

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奧運跳水金牌得主田亮曾與女兒一齊演出內地真人騷《爸爸去哪兒》，大受網民歡迎，之後女兒一舉一動都成為焦點。身為「體二代」的田雨橙近日首次參加國際賽，根據ITF官網顯示，14歲的田雨橙獲外卡首次參加新加坡青少年冠軍賽J30，對手是新加坡的董藝卓，後者有3場青少賽經驗。昨日（31日）比賽中，田雨橙直落2盤擊敗董藝卓，打響國際賽頭炮。

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據內地傳媒報道，早於去年9月已有消息傳出，田雨橙將走職業網球道路。對此田亮回應指：

目前沒有考慮讓女兒走職業網球的道路，但也不會干涉她的決定，要尊重孩子的意願，培養孩子的獨立人格。只要她決定的事情，就放手讓她去嘗試，相信在嘗試的過程中，會找到自己喜歡的事情。

▲ 田亮與內地女星葉一茜育有一女一子。（微博圖片）

田亮是國寶級跳水運動員，曾在2000年悉尼奧運奪得男子10公尺高台跳水冠軍、2004年雅典奧運再奪雙人10公尺高台金牌。田亮的子女都遺傳了運動基因，故他和太太安排子女參加各種興趣班，例如網球、攀岩、練字、小提琴等。

主張催谷︰補習是大勢所趨

後來發現大女擅長打網球，在她7歲時，田亮聘請網球大滿貫冠軍曉域（Lleyton Hewitt）督導女兒，田亮則經常陪練波栽培她，其後又帶過她去看日本網球手大坂直美的賽事。至於11歲的兒子則擅長彈結他。

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田亮曾公開表示自己主張較催谷的教育，他上湖南衛視節目《小巨人運動會》發表過育兒觀，「家長首先要學的，就是讓孩子跟大家一樣去上補習班。」當時其言論引來同場的鄭希怡（Yumiko）反對，認為此舉會令孩子承受太大壓力，但田亮完全不認同，孩子有比較下都會承受壓力，「我頂住那個壓力就可以了」，他還揚言上補習班是大勢所趨，這樣才提升子女的競爭力。

據悉，田亮一對子女正就讀內地的德威英國國際學校（Dulwich College），在北京、上海、蘇州等地設有分校，全年學費約30萬人民幣。

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責任編輯︰王明芳