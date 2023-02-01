【因禍得福】高燒可以殺死癌細胞？　82歲伯伯染疫高燒41°C末期癌症奇蹟好轉

▲ 高燒可以殺死癌細胞？一名82歲伯伯罹患末期癌，染疫後高燒41°C癌症奇蹟好轉。

確診新冠肺炎，發高燒可以殺死癌細胞？內地一名82歲老翁罹患末期膽囊癌，曾被醫生斷言「只剩3個月命」，惟自2022年12月染疫後，他持續發高燒，癌症病情反而奇蹟好轉。老翁的兒子認爲，父親因高燒終殺滅癌細胞，使他因禍得福。

綜合内地媒體報道，一名記者的82歲父親於2022年12月13日確診新冠肺炎，並持續8小時發高燒，從最初的39°C，到1.5小時後升至接近41°C。翌日早上，老翁的體溫終降至36°C，然而4天後再燒至40.4°C。在確診兩個月前，老翁被證實患上末期膽囊癌，醫生斷言他只剩下3個月壽命，而且有膽結石梗阻以致高膽紅素。由於老翁年事已高，做手術有一定風險，與家人相討後，最終決定放棄並回家休養。

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因本身患有末期癌症，再加上確診新冠後持續發高燒，12月20日，老翁被送到醫院的消化科病房治療。住院當晚，老翁再度高燒燒至39.4℃，當時醫院沒有退燒藥，只能通過物理方法（肛門栓）進行降溫。翌日的驗血報告中，發現老翁的總膽紅素數據已升至4級，超出最高正常值接近5倍，屬於最嚴重級別。

醫生指是因為腫瘤阻塞膽道所致，但由於老翁身體狀況難以承受手術風險，故住院期間只進行常規輸液治療，主要是用抗菌素、保肝藥、利尿藥和護胃藥，此外還用了白蛋白和氨基酸進行營養支持。

而在老翁住院一周後，竟出現了奇蹟。當老翁再次驗血時，發現膽紅素指標下降了許多。膽紅素指標的大幅下降，令腫瘤內科醫生亦感到奇怪。4日後再做第二次檢查時，發現膽紅素指標再進一步下降，由第四級降至三級，而父親亦因病情好轉獲准出院。

老翁的兒子曾就父親病情意外好轉，請教陳姓醫生好友，對方認為是持續的高燒，罕見地殺死了病人體內的癌細胞，導致腫瘤發生改變，膽管梗阻得以緩解，血液中的膽紅素含量因此大大減少。於是老翁的兒子認爲，此次新冠導致高燒，反而使父親因禍得福。

不過身為記者的老翁兒子，在翻查資料後，確實找到有關「高燒可殺死癌細胞」的報道，但有關理論在醫學界似乎並無得到太多認可。而一種較為常見的觀點認為，高溫確實可以殺死癌細胞，但是人體通過發燒，不可能達到足以殺死癌細胞的溫度，因為若是那樣，人體的正常細胞也會被殺死。

而老翁的兒子亦曾請教腫瘤內科醫生，對方表示曾有很多癌症患者發高燒，但「能夠殺死癌細胞」卻僅此一例。

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責任編輯：羅嘉欣