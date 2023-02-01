【酒店下午茶】4間酒店春日下午茶 香芒主題美食可享65折優惠【內附連結】

▲ 8度海逸酒店推出的芒果下午茶，於網上訂可享最高65折優惠。(酒店提供)

農曆新年期間，大家吃了不少賀年中菜，大節過後不如轉轉口味，來一頓西式下午茶，不少酒店在春節後均推出春日下午茶，讓大家可品嘗清新鹹點及精緻甜品，吃得滿足。

1. 8度海逸酒店

價錢：$188/位(另加一)

8海逸酒店8度餐廳最新推出「皇牌香芒の戀下午茶」，以優質呂宋芒製成多款精緻鹹甜美點，果味芳香撲鼻，為芒果控帶來耳目一新的甜蜜誘惑。

當中包括最具人氣的日式水牛芝士芒果沙律、香炸脆脆雞翼配芒果沙沙等。還有火焰芝士三文魚壽司及鰻魚壽司、意大利風乾火腿伴香草包、黑松露芝士焗忌廉薯及牛油鬆餅。

當然不少得酒店招牌的芒果拿破崙及鮮芒果蛋白蛋糕，滿口盡是香甜濃郁的芒果美好滋味。另外還有酸甜的芒果奶凍，果味濃郁的鮮芒果蛋白蛋糕，帶給味蕾驚喜。最後配上一杯熱紅茶或咖啡，十分豐富。

下午茶每位$188，經酒店eShop預訂更可享高達65折優惠。

2. 灣景國際

價錢：$388/兩位、$218/1位(另加一)

灣景國際灣景廳推出「紫」待春季下午茶套餐，廚師以夢幻紫色為主題，設計一系列瑰麗誘人的鹹甜美點。

食客可先以各式鹹點為下午茶揭開序幕：即開法國生蠔鮮嫩肥美、迷你蟹肉漢堡賣相可愛精緻，還有日本超人氣鮮果三文治、薰衣草甜菜頭鮑魚酥及金絲香芋酥芋等。

繼滋味鹹點後，甜點同樣精彩，藍莓乳酪慕絲蛋糕層次豐富、蝶豆豆腐蜜糖杯口感軟滑細膩、紫薯栗茸撻口感豐富，還有鬆軟的香芋巴斯克芝士蛋糕，香甜美味。

飲品則有熱情果烏龍茶、紅莓蘋果羽衣甘藍特飲、咖啡或茶。

▲ 灣景國際

3. 唯港薈

價錢：$418起/1位，$728起/2位(另加一)

唯港薈GREEN 全新的「和風草莓祭」3道菜下午茶，10多款鹹甜美饌以3道菜形式呈獻，包括採用日本食材炮製的精緻海鮮前菜、豐富自選主菜，以及以日本九州草莓為主題的甜品架，及盛載5款新鮮日本草莓的拼盤，讓食客一次過品嚐各款頂級草莓的香甜滋味。

另外，亦無限供應的自家製綠茶豆乳雪糕，更可任意配上沖繩黑糖麻糬及日本北海道十勝紅豆，散發着滿滿和風色彩。

賓客可選配illy咖啡或TWG優質茗茶乙杯。每位於星期六、日及公眾假期惠顧的賓客，更可額外獲贈法國氣泡酒乙杯。

▲ 唯港薈

4. 港威酒店

價錢：$568/2位、$388/1位(另加一)

港威酒店Three on Canton全新 粉紅「鍋」心下午茶，以甜蜜誘人的粉紅朱古力火鍋伴以一系列粉紅色 迷人美點，讓食客甜入心扉，與閨蜜好友共度美好的午後時光。

下午茶的主角是粉紅朱古力火鍋，並有棉花糖、蜜瓜、士多啤梨及迷你芝士蛋糕等多款配料供賓客選擇，更添甜蜜寫意。

另外一系列精緻小巧的甜點，均以粉紅色或橙色為主題，充滿少女心，包括士多啤梨奶凍、粉紅鮮果撻、紅桑子金寶、香橙朱古力蛋糕、精選馬卡龍，以及傳統英式提子鬆餅配奶油忌廉及果醬 。

鹹點亦有5款，包括蒔蘿紅菜頭三文魚多士、杏脯火腿芝士卷、黑朱古力燴牛肉酥盒、鴨肝慕絲配無花果醬法包和炸芝士雞柳。

WhatsApp 訂座：5217 6428

▲ 港威酒店

記者：招美寶