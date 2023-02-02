全港最大型香港寵物節暨「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」開鑼   一次過搜羅寵物用品及綠色貨品

一年一度的香港寵物節又開始，各位愛寵之人又可以帶同主子去選購各款特價精選貨品！今年的「香港寵物節2023暨國際寵物用品博覽」會由2月2日至2月5日一連4日，於香港會議展覽中心舉行，除寵物節外，2月3日至2月5日還會有「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」，為主子入貨的同時，別忘記也為自己選購合適的綠色健康產品！

歷屆最大規模寵物節 設多項精彩互動活動

今年的寵物節是歷年來最大規模的一次，今次共有逾200個世界知名寵物食品和用品參展商，一眾奴才可以把握機會，為家中主子「補倉」。 此外，主辦單位亦會舉辦不同類型的講座，希望藉此教育大眾「愛護動物，尊重生命」。本地或國際品牌亦可藉此機會與買家洽談合作機會與交流，創造更多商機。

除講座外，還會有不同的精節目，如「全犬種冠軍狗展」、「狗狗趣味遊戲及親子互動坊」、「2023第十屆冠軍貓展」，還會有貓市集和爬蟲市集等，節目非常豐富。另外，入場人士憑單一發票以Mastercard於會場內簽賬消費每$500，均可獲一次抽獎機會，獎品高達$5,000，讓大家可以滿載而歸。

「香港寵物節2023」好物推介︰

▲ 卡尼凍乾純肉零食備有6款不同口味，由天然原肉冷凍乾燥製成，零添加，低脂、低熱量、低膽固醇，不同口味含有不同營養成份，適合毛孩各個成長階段所需。

▲ Lechat excellence雞肉蘋果貓糧不添加染料和人工防腐劑，當中的雞蛋、蘋果漿、三文魚油、維生素、牛磺酸等成份含高度易消化蛋白質，維持腸道生理規律，有助寵物保持活力。

▲ True Iconic旗下的洗毛液、護毛素等，可防止毛髮斷裂並促進生長，平衡犬隻皮膚酸鹼度等，適合所有毛質、皮膚類型，甚至哺乳中的母狗或幼犬均適合，性質安全，可以放心使用。

▲ 順順兒狗狗護理濕紙巾由100%天然纖維製成，通過德國皮膚科測試，低敏無刺激，適用於清潔淚痕、面部、手腳和臀部，守護毛孩每一吋肌膚。

▲ 寵物展內還有不同的遊戲供市民與寵物參與，與眾同樂。

▲ 跟往年一樣，今年大會邀請了多個慈善團體和寵物協會一同參與，並舉辦不同講座，宣揚飼養寵物的真正意義。

全港最大型「綠色」博覽 逾千品牌有機天然貨品

逛完寵物展，記得還有全港最大型的「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」。今次展覽共有超過1,000個品牌參與，琳瑯滿目的貨品包括食品、美容、保健、休閒、家居等，應有盡有，全部都是有機、天然之選，舉辦單位希望能透過是次展覽，推廣綠色健康生活態度，以及可持續發展生活等「樂活理念」。

工作坊+主題展覽 宣揚綠色生活理念

展覽同樣設有多個主題展區及工作坊，包括「天然 ‧ 有機食品專區」、「健康教煮」、「樂活互動工作坊」等，場內亦設有多場研討會、論壇、業內獎項頒發等，同時為世界各地的參展商及買家提供一個優質的交流平台，讓大眾亦可藉此機會了解和採購環保產品，實踐綠色生活，盡一己之力減少製造污染。

「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」好物推介︰

▲ Sonett香橙強效潔液屬生態保護多用潔液，利用橙皮油成份以提升油脂溶解功效，適用於所有防水面層，可用來清除廚房、浴室、廁所和維修店中頑固污垢和油脂。

▲ 千歲清遠走地雞飼養於自家放養農場足100天，因經常走動，所以肉質結實，故脂肪較少且無激素，味道特別濃郁，獲食品安全認證，可以食得安心。

▲ 黑芝麻燕麥豆漿粉採用非基因改造黃豆，富含優質植物蛋白，無添加糖、人工色素及調味料，100%天然成份，口感細膩，美味又健康，不會對身體造成負擔。

▲ Petal Fresh Hair ResQ提供不同功效的洗髮水及護髮素，採用所有天然成份配製，利用原創配方洗髮精，結合自然和科學，能解決頭髮稀疏、乾燥、頭屑等問題，適合男性和女性。

「香港寵物節2023暨國際寵物用品博覽」詳情 ：

日期：2023年2月2至5日（星期四至日）

時間：2月2至4日：下午12時至下午9時

2月5日：下午12時至下午8時

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（展覽廳3B-3E）

詳情︰www.petshow.com.hk

「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」詳情 ：

日期：2023年2月3至5日（星期五至日）

時間：2月3至4日：上午11時至下午8時

2月5日：上午11時至下午7時

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（展覽廳3F-3G）

詳情︰www.lohasexpohk.com

（特約）