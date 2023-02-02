全港最大型香港寵物節暨「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」開鑼 一次過搜羅寵物用品及綠色貨品
一年一度的香港寵物節又開始，各位愛寵之人又可以帶同主子去選購各款特價精選貨品！今年的「香港寵物節2023暨國際寵物用品博覽」會由2月2日至2月5日一連4日，於香港會議展覽中心舉行，除寵物節外，2月3日至2月5日還會有「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」，為主子入貨的同時，別忘記也為自己選購合適的綠色健康產品！
歷屆最大規模寵物節 設多項精彩互動活動
今年的寵物節是歷年來最大規模的一次，今次共有逾200個世界知名寵物食品和用品參展商，一眾奴才可以把握機會，為家中主子「補倉」。 此外，主辦單位亦會舉辦不同類型的講座，希望藉此教育大眾「愛護動物，尊重生命」。本地或國際品牌亦可藉此機會與買家洽談合作機會與交流，創造更多商機。
除講座外，還會有不同的精節目，如「全犬種冠軍狗展」、「狗狗趣味遊戲及親子互動坊」、「2023第十屆冠軍貓展」，還會有貓市集和爬蟲市集等，節目非常豐富。另外，入場人士憑單一發票以Mastercard於會場內簽賬消費每$500，均可獲一次抽獎機會，獎品高達$5,000，讓大家可以滿載而歸。
「香港寵物節2023」好物推介︰
全港最大型「綠色」博覽 逾千品牌有機天然貨品
逛完寵物展，記得還有全港最大型的「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」。今次展覽共有超過1,000個品牌參與，琳瑯滿目的貨品包括食品、美容、保健、休閒、家居等，應有盡有，全部都是有機、天然之選，舉辦單位希望能透過是次展覽，推廣綠色健康生活態度，以及可持續發展生活等「樂活理念」。
工作坊+主題展覽 宣揚綠色生活理念
展覽同樣設有多個主題展區及工作坊，包括「天然 ‧ 有機食品專區」、「健康教煮」、「樂活互動工作坊」等，場內亦設有多場研討會、論壇、業內獎項頒發等，同時為世界各地的參展商及買家提供一個優質的交流平台，讓大眾亦可藉此機會了解和採購環保產品，實踐綠色生活，盡一己之力減少製造污染。
「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」好物推介︰
「香港寵物節2023暨國際寵物用品博覽」詳情 ：
日期：2023年2月2至5日（星期四至日）
時間：2月2至4日：下午12時至下午9時
2月5日：下午12時至下午8時
地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（展覽廳3B-3E）
詳情︰www.petshow.com.hk
「天然 ‧ 有機綠色生活博覽」詳情 ：
日期：2023年2月3至5日（星期五至日）
時間：2月3至4日：上午11時至下午8時
2月5日：上午11時至下午7時
地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（展覽廳3F-3G）
詳情︰www.lohasexpohk.com
（特約）