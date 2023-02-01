林鄭月娥卸任後首外訪？　新加坡見李顯龍　先生林兆波同行

▲ 林鄭月娥(左3)與新加坡總理李顯龍(右3)會面。(張志賢fcaebook 圖片)

前特首林鄭月娥卸任後鮮有公開露面，不過今日新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢今日在社交平台上載圖文，透露林鄭與先生林兆波身處新加坡，夫婦二人與新加坡總理李顯龍會面，就香港及新加坡的發展進行討論，如在可持續發展、城市發展和教育等兩地共同感興趣的領域，加強合作。

▲ 林鄭月娥與新加坡國務資政張志賢會面。(張志賢fcaebook)

張志賢今日在社交媒體發文，稱很高興歡迎前特首林鄭月娥和丈夫林兆波來到新加坡，對上一次見面是 2022 年 5 月在香港。李顯龍和通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明亦有參與會面。

▲ 林鄭月娥與新加坡國務資政張志賢會面。(張志賢fcaebook)

林鄭月娥卸任前，曾接受報章專訪表示，五年特首生涯唯一比較可惜的是，近三年因為疫情而未能外訪，令香港被人代言。她曾坦言，享受外訪，因自己說話比較流暢，2017年上任到2019年6月外訪很多，去了十多個國家。

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