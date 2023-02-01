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【演奏 1 TAKE過】靚女演奏家被歸類「花瓶」　邱傲然陳泳伽黃奕晨分享遭標籤經歷

娛樂 17:03 2023/02/01

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（左起） 黃奕晨、陳泳伽、邱傲然任《演奏 1 TAKE過》第4集主持。

ViuTV節目《演奏 1 TAKE過》由主持黃妍、趙善恆（恆仔）、邱傲然（Tiger）、陳泳伽（Winka）、黃奕晨 （Dixon）及馮卓然（Anton）帶領觀眾認識香港一眾樂器演奏者，讓演奏者在節目內騷技藝，並訴說其背後的熱血感人故事。

《演奏 1 TAKE過》的第4集於本周四 (2月2日) 播出，Tiger、Winka及Dixon去見識「靚女演奏家」因外貌姣好及身材出眾，而被大眾忽略的音樂造詣。

（左起）黃奕晨、邱傲然、陳泳伽在節目分享親身經歷。

主持真情剖白

女演奏家談到自己擁有KOL身份，所以被歸類為「花瓶」，三位主持亦有感而發，講起他們被標籤的種種經歷。

Tiger透露由於他是男團出身，常被定型為偶像派，就算付出許多努力亦不容易被人看見；Dixon則指他出道後一直背負「星二代」的名號，最常被介紹為「夏雨的兒子」，有時甚至連名字也不會被提起，難免感到有點不忿。

至於Winka就坦言出道時的造型照曾收到不少負評，更被網民嘲笑她與日本特攝劇某角色撞樣。雖然她自信地認為自己並不醜，亦被Dixon及Tiger大讚對此事的回應大方，但她也不禁慨嘆即使事隔一年，仍難以擺脫這件事。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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