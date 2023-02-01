【新四十二章】TVB新劇大學用靈灰安置所取景　引網民熱議反應兩極

▲ TVB新劇《新四十二章》中的博文大學，其實取景於屯門曾咀靈灰安置所。

TVB新劇《新四十二章》播出兩集已大獲好評，話題十足。劇中陳豪飾演大學教授，劇中不乏校園場景。

香港的大學數目不多，而且各有特色，一看便看出屬於哪間大學。不少網民對於《新四十二章》的「博文大學」感到好奇，究竟選址於哪一間學校取景呢？

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網民：對先人不敬

Facebook專頁「肥仔殯儀手記」亦有留意，指「博文大學」原來就是位於屯門曾咀的靈灰安置所，他寫道：「昨天中午，有人告訴我屯門曾咀有間大學，我聽了也不信。於是夜晚坐定定望住部電視，果然是真的…那來的天才，靈灰安置所扮大學，虧你想得出！」

有網民就認為用靈灰安置所扮大學取景，這行為對先人不敬。另一方面，有網民反覺得十分創新，認為百無禁忌，選址新地方能令觀眾提升新鮮感，意見兩極。

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落成不足兩年

此外，TVB劇組公開了《新四十二章》的拍攝花絮，正正就是在屯門曾咀靈灰安置所取景的場口，留言寫道：「陳豪今次喺新劇《 新四十二章 》裡面飾演一個大學中文系教授章經，教授嘅書房當然經過製作組精心設計啦，就等陳豪帶大家去佢嘅私人空間參觀一下啦！」

曾咀靈灰安置所由食環署管理，於2021年3月落成。座樓擁8層高，共有16萬個骨灰龕靈位。

▲ TVB公開拍攝花絮。（影片截圖）

當中5至7樓的骨灰龕靈位為不燃香部分，而頂層為空中花園，背山面海，環境清幽。

負責設計的建築署表示，曾咀靈灰安置所兩座大樓有如蝴蝶型展開，打破過往市民對靈灰安置所的概念，難怪用它扮作大學也完全看不出！

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