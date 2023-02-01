【跨境生復課】跨境生興奮來港擺烏龍返錯校舍　家長憂子女上3年網課患「社恐」

▲ 上水鳳溪第一小學30多名跨境學童，搶先自行申請通關配額來港上課。（林宇翔攝）

上水鳳溪第一小學30多名跨境學童，今日（1日）搶先透過自行申請通關配額來港上課，這批跨境生3年未有踏足校園，紛紛表示渴望回校上課已久，心情激動，但有同學在復課首日「擺烏龍」去錯校舍，亦有同學發現「副校長的頭髮都變白」；有家長亦憂慮兒子經歷3年網課後患上「社交恐懼」，廣東話生疏，而校方已計劃安排言語治療師改善整體學生咬字發音問題。

「發夢都諗住返學」 有跨境生首日返錯校舍

農曆年假後開課首日，該校同日安排新春活動迎接首批復課跨境生，早上安排教師於上水站迎接這批學生。於羅湖居住的跨境生家長陳小姐，表示女兒期待回港復課已久，感到興奮，笑指她「發夢都諗住返學」，無奈自2年級下學期起已開始上網課，現已升上5年級，形容等待時間過於漫長。而在免檢疫通關前，陳小姐與女兒今日開始都會寄住在其姊位於大埔的家，方便上學。

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歷3年網課 恐令跨境生廣東話生疏及患「社恐」

闊別校園3年，已經由初小升至6年級的跨境生田興宇同學，今早更誤以為與低年級同學一樣，要到鄰近的「附屬小學」、即已停辦的鳳溪第二中學校舍上課，其後得悉「擺烏龍」後，才回到高年級學生上課的「本部」校園上課。

田父表示，3年網課導致兒子運動量減少，以前還可以在學校稍為活動一下，因此令體重增加不少，由看到腹部的「排骨」變為看到「2條救生圈」。他亦擔心兒子3年間與同學相處及溝通機會不多，或會患上社交恐懼，性格變得較為內斂，同時憂慮他的廣東話會因此生疏。

另一名小六跨境生邱紫涵則說，經過3年網課後回校，發現校園、老師及同學的樣子亦大為不同，感慨「副校長的頭髮都變白」。她亦對大多時間未能在校園裏上課感到遺憾及可惜，但希望抓緊剩餘的數月，在升中前好好與老師及同學相處。

該校校長朱偉林指，學校會提供摘星班、語文支援班及多媒體興趣班等課外活動，也會安排駐校言語治療師，加強跟進學生在長期戴口罩下的發音及咬字問題，並會安排駐校社工為有需要的學生提供情緒支援。校方亦會將原訂3節15分鐘的小息，改為兩節25分鐘的「長小息」，希望藉此加強同學間的交流，並幫助久未回校的同學融入校園。

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記者：梁凱婷