【香港故宮】2月特別展出200件古金器　展品必睇公主冠飾

▲ 鳳及鴛鴦銜花枝紋冠飾。（香港故宮圖片）

香港故宮文化博物館2月22日起至9月25日，舉行特別展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」，展出200多件中國古代金器，其中大部份為夢蝶軒早前捐贈予香港故宮的館藏。

展覽是香港近年來最大型的金器展覽，集中展示黃金製品，在中國過去3,000多年歷史中的藝術和技術成就，探討金器在古代政治活動、文化生活以及跨區域互動交流等方面所扮演的角色。是次展覽共展示200多件（套）製作精美的金器，年代最早的展品可追溯至公元前十八世紀。

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展覽共分為3個部分，第一部分展示公元前十八世紀中國與歐亞草原地區的早期金器，探討草原與中原地區的互動交流，展出珍品包括匈奴貴族所使用的金冠。

第二部分聚焦公元七至十世紀期間唐朝與吐蕃王朝的金器，展示金器在兩個王朝密切交流中扮演的角色。展品包括吐蕃貴族所使用、帶中原紋飾的幡飾，以及唐代公主所配戴的嵌寶冠飾。

第三部分呈現古代中國金器製作輝煌時期的成就，展示遼宋至明代黃金製品呈現的本土化和民族交融特色。

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責任編輯：陳梓蔚