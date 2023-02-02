【男人最痛】32歲金融男性趣盡失兼不舉　嘗遍壯陽補藥均無濟於事

▲ 32歲金融男性趣盡失兼不舉，嘗遍壯陽補藥均無濟於事。

男士長期輪班捱夜，隨時提早步入更年期，雄風不再！一名年僅32歲的男子，因為從事金融工作，長期日夜癲倒，擾亂了男性荷爾蒙分泌，令自己性趣盡失，曾服食壯陽藥物，亦無濟於事，於是慌忙求醫。泌尿外科專科醫生黃國田其後為他盡行詳細的驗血檢查，竟發現病患的男性荷爾蒙濃度已跌至仿如7、80歲的老人水平。

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泌尿外科專科醫生黃國田接受Topick訪問時指，只有32歲從事金融的男病患，長期精神崩緊，本身已有頭痛及胃痛的毛病，今年情況更開始變本加厲，不但對性事提不起興趣，亦發現自己有「不舉問題」，由於年紀尚算年青，他立即意識情況嚴重，於是慌忙求醫。由血液報告結果顯示，男子男性荷爾蒙水平遠遜於正常水平，如一名7、80歲的老人無異。男病患於是先被處方口服藥物，惟效用卻不太大，最終需要注射男性荷爾蒙補充針，才能與太太成功回復正常性生活。

從事金融，長期日夜癲倒，加上壓力大，睡眠嚴重不足，令只有32歲的男子，血液中男性荷爾蒙水平遠遜正常，而且跌至已經與一名7、80歲的老伯無異。

黃國田表示一般人常有的謎思如手淫，自慰，性生活過多，可能會令男士不舉，其實均不及日夜作息癲倒的影響來得大。他指男性荷爾蒙早上血液濃度較高，晚上則會較低，可見荷爾蒙分泌與日夜週期有很大關係，因此輪班工作的男士其荷爾蒙受擾亂的機會，通常會大於作息定時者。

被問及坊間所謂的壯陽食品，是否可助治癒不舉？黃國田解釋，坊間所謂的壯陽食品，如鹿茸，可能以碳酸鈣為主，根本連荷爾蒙營養素都沒有。而以形補形的動物睪丸，其實一經煮熟，就會破壞當中補充男性荷爾蒙的營養素。加上肝臟會進行代謝，因此最終可以吸收的，更是少之有了。因此，他笑言:

性功能減退的男士，如想用食物補充，其實往往是心理安慰大於藥效。

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記者：容惠玲