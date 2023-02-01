【屙嘔肚痛】病毒肆虐上吐下瀉個案急增　醫生教快速區分4大腹瀉成因

▲ 出現腹瀉有不同成因，有機會是感染諾如病毒或患流感引致。

冬天病毒肆虐，台灣就有醫生指出新年前後諾如病毒捲土重來，令不少大人及小朋友因而出現急性腸胃炎的症狀，上吐下瀉。其實除了感染諾如病毒之外，感染輪狀病毒、患流感，甚至純粹食錯食物等，都會引起屙嘔不適，醫生教大家可以去簡單區分腹瀉的成因。

台灣耳鼻喉科專科醫生柯仁弘開設了facebook專頁「鬍子醫生診間生活」，上月30日（周一）發文分享近日台灣諾羅病毒（又稱諾如病毒、諾沃克類病毒）捲土重來，有不少人整個假期都在病患中度過，得悉有小朋友患者感染了諾如病毒由於腸胃不適，只在家中吃白粥，而由於病毒傳染力強，吐完一個又拉一個，全家都逃不了。醫生又指近一月來看診的病人中，有流鼻涕、有喉嚨痛的、有發燒的，而最慘的個案是上吐下瀉，患者大便拉到虛脫，只能狂奔廁所，致全身無力、沒食慾。

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4大屙嘔成因

當孩子出現腹瀉、嘔吐症狀的時候，常被診斷「病毒腸胃炎」，包含輪狀病毒和諾如病毒，柯醫生指出其實除此之外，在秋冬流感高峰期，都可能會有腸胃道不適的症狀。到底要怎麼區分腹瀉拉肚子是輪狀病毒、諾如病毒、流感引起，抑或就是單純吃壞肚子，柯仁弘醫生教路有4大不同可以簡單區分。

1. 輪狀病毒︰輪狀病毒大多侵犯5歲以下幼兒，目前有6個月以下小孩有口服輪狀病毒疫苗可以自費預防。

2. 諾如病毒︰所有的年齡層皆有可能遭受感染，如果有大人拉肚子或全家大小一起發病，絕大部分都是諾如病毒在作怪。目前諾如病毒沒有疫苗能使用。

3. 流感︰最明顯還是高燒、喉嚨痛、全身痠痛，少部分會有腹瀉等腸胃性症狀出現。目前有預防疫苗能。

4. 吃壞肚子︰一般常說的「吃壞肚子」，多半是細菌感染引起，比較常出現在食物容易腐敗的夏天，比較少會像病毒性腸胃炎會伴隨發燒出現。

以上四種狀況，除了流感有辦法服用克流感治療之外，輪狀病毒和諾如病毒都沒有藥物，就醫後採取症狀治療，大方向就是吃清淡、多休息、補充水分與保持電解質平衡。柯仁弘提醒各位爸媽要提高警覺，特別是諾如病毒傳染力很強，就連嘔吐物都具有傳染性，如果小孩子出現上吐下瀉，大人也要小心處裡嘔吐物，盡快就醫比較安心。

5招預防諾如病毒

1. 勤以以肥皂水洗手︰如廁後、進食或準備食物之前，用肥皂水澈底洗手，酒精性乾洗手無效。

2. 徹底煮熟食物︰所有食物尤其是貝類，應徹底清洗及煮熟。

3. 環境消毒︰受污染衣物、床單立即更換，馬桶、門把、玩具物品等要用稀釋漂白水擦拭。

4. 嘔吐、排泄物處理方面︰糞便、嘔吐物用稀釋漂白水消毒，再沖入下水道，處理時戴手套與口罩。

5. 生病在家休息︰有症狀的人停止處理食物，餐飲業員工應於症狀解除48小時後才可上班。

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責任編輯︰王明芳