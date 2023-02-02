【自我增值】舞台燈光師自學成剪紙大師　將傳統技藝升呢變現代藝術

一年裏頭，農曆新年的布置最是熱鬧喜慶，剪紙則是其中少數兼具傳統特色又充滿藝術美感的一種。撇除當中的節日元素，紙藝變化萬千，時而成花、時而化蝶，承載着剪紙藝術家的無限創意。本身為舞台燈光設計師的劉銘鏗，同時亦為傳統紙藝藝術家，近年更將兩者結合，將剪紙搬上舞台。問他剪紙技術師承何處，答案令人意外卻又合乎世情：「自己摸索，也經常在網上看別人示範。」

能夠將兒時興趣發展為事業，有人經歷幾許風雨，也有人是碰巧重拾，便一頭鑽研其中，劉銘鏗（Sun Fool）屬於後者。「我小時候就喜歡剪剪貼貼，剪紙可以說是重拾小時候的興趣。」他的剪紙作品相比新年或喜慶時常見的對稱圖案不同，更多不規則的形狀或多邊形，更在圖案中加入英文字，甚有港產中西融合的特色。這種滲有近代藝術意味的風格也許源於他的本業--舞台燈光設計及立體紙藝（Pop-up Art）設計師。

▲ 劉銘鏗將舞台燈光與立體剪紙結合的立體故事，受不少小朋友喜愛。（受訪者提供）

「讀書時參加過不同劇社，擔任過助理舞台監督，那些幕後崗位讓我初次接觸舞台燈光，也發現了自己有這方面的興趣，於是畢業後便投考香港演藝學院，主修舞台燈光設計。」Sun Fool直言：「我喜歡技術與藝術結合的媒介，覺得舞台燈光這個科目很適合自己。」事實上，剪紙亦然。一把剪刀或鎅刀，就能將一張平平無奇的紙變成獨一無二的藝術品，憑的就是剪紙人的技巧和美感。

幫人打燈不如自己講故

▲ 劉銘鏗創作的剪紙保留傳統風味，卻更為精緻。（受訪者提供）

燈光設計就似作畫，舞台布景則是畫布，當燈光投射在布景上，能瞬間變出各式場景，甚至營造不同氛圍，是技術與科技相結合的藝術。Sun Fool獲提名過香港舞台劇最佳燈光設計獎，亦兩度憑作品《驚爆》、《漂流》而榮獲香港小劇場最佳舞台效果獎，擔任燈光設計的舞台劇亦常於世界各地巡迴演出。就如不少本地藝術家，Sun Fool不吝嗇分享自己的經驗和心得予年輕一輩，一直積極擔任不同燈光課程及工作坊的導師。

▲ 劉銘鏗積極將剪紙藝術拓展，結合不同元素，跳出傳統框框。（受訪者提供）

向年輕人、小朋友分享，指導的過程中，他發現自己也有故事想說。「作為燈光設計師，某程度上是幫助其他人完成演出，自主性較低。我也有想要說的故事，所以便創辦了『立體書講古劇場』，模仿『講古佬』的傳統故事箱而構思的實驗性立體書劇場。」Sun Fool從小時候做勞作至現在製作剪紙，一路上挑戰不少，但他笑言：「剪紙是興趣，也是理想。」

自2006年開始，Sun Fool創作立體書講古劇場，將剪紙藝術結合舞台劇，製作出不少作品，包括《火童》、《北風先生逸事》、《一眼思淚》、《日常生活》等。所有作品均結合立體故事書（Pop-up Story Book）的獨特效果，以及說書表演的靈活手法，成為極具特色的劇場表演形式。

▲ 劉銘鏗於 2021 年曾擔任西九文化區的工作坊導師，教授參加者基本剪紙竅門。（受訪者提供）

做立體書引發剪紙興趣

立體書講古劇場的誕生源自Sun Fool的舞台經驗，剪紙的發展則來自立體書製作，一環扣一環。「我第一個用立體書講的故事是關於中國神話，所以書內的Artwork全用中國剪紙方式製作；而燈光則用上一種稱為Gobo的配件，即一塊刻有圖案的金屬片，燈光穿過金屬片，就會投射出上面的圖案，達成特別的舞台效果，像是樹影等。」Sun Fool接着解釋：「其實這就像剪紙一樣，有陰陽、黑白、光暗的對比。穿洞的地方透光，不穿的地方遮光。」

中國剪紙屬於民間藝術的一種，以紙為材料，透過剪刀或刻刀等工具而剪成各種不同的圖案，是一種易學難精的民間技藝。而作為民俗藝術，剪紙的產生和流傳，與農村的節令風俗關係密切，如農曆新年時在窗上貼的窗花，門頂、窗前貼上門箋；元宵節之夜，則在燈籠上貼上燈花；喜花則用於結婚時布置新房，張貼在室內、家具和其他器物上。

剪紙藝術來自民間，Sun Fool亦強調剪紙必取材自生活：「周遭的人物、物件、動植物。」

傳統剪紙其中一個重點，是多貼於窗面上，當外面有光照進來時，圖案最為突出，看得最清楚，這也是人與人、人對外界的一種交流。

然而說到創作的過程和要點，他坦言這終究是一個人的作業。「我覺點最重要是自己與紙張的交流，要掌握材料的質感，如是薄或厚，是軟或硬，要先了解清楚，好好感受，才能下刀。」

▲ 劉氏的立體紙藝，亦成為香港話劇團 2016至17 劇季宣傳品的主要視覺設計。（受訪者提供）

為商場設計新年布置

從舞台燈光設計師，到立體書故事創作者，再到剪紙藝術家，Sun Fool一路發展並非為了名成利就，一切皆是順應興趣、滿足自我的水到渠成。然而在這過程當中，他遇過創作的樽頸，手指頭也受過大大小小的傷，甚至必須在工作和興趣之間拉据，也並非一帆風順。在工作過後的一個個深夜，是他頂着睡意，堅持一刀一刀的練習，嘗試各種花樣的可能，才有今天能被獲邀參展的吐氣揚眉。

這個兔年新春，Sun Fool更受邀於數個大商場包括希慎廣場、利園等創作剪紙風格的賀年布置，將傳統的剪紙藝術，在新意念下帶出不落俗套的節日氣氛。藝術與商業，也能各得其所。