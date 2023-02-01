【心血管健康】溫差大心肌梗塞患者激增　醫護揭ICU床位一夜爆滿【附5大奪命因素】

▲ 溫差大心肌梗塞患者激增，醫護揭ICU床位一夜爆滿。

天氣反覆、日夜溫差大，容易誘發心肌梗塞等問題。台灣有醫護透露，深切治療部（ICU）一夜接收了10多名心肌梗塞、腦中風的患者，床位爆滿，有患者甚至在病發後短短數小時離世，提醒民眾要注意5大奪命高危因素。

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有患者數小時內離世

在ICU任職護理師的林婷於Facebook專頁分享病例，指其中一名70歲腦中風患者，本身有服用高血壓藥物，但沒有量血壓的習慣，日前洗澡後，左手突然無力、說話異常，家人將其送院，發現腦梗塞，所幸在急救黃金期內接受血栓溶解術，目前在ICU留醫，控制血壓後慢慢恢復意識。

另一名49歲患者，有20年煙齡，一年前曾發現血壓過高，但當時醫生認為無需服藥，患者亦沒有定期覆診和量血壓。過年期間，他參加聚會喝酒，回家後頭痛作嘔，洗澡後走路搖搖晃晃，倒地抽搐。送院時瞳孔放大，昏迷指數為3，檢查後證實為腦出血，在短短幾個小時失去生命。

這種離開會讓身邊的親人痛到無法呼吸，因為連告別都沒有機會。

▲ （Facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」圖片）

5大奪命高危因素

林婷表示，ICU經常接收腦中風、腦出血、心肌梗塞的患者，絕大多數都有「三高」，即高血壓、高血糖、高血脂，以及吸煙、喝酒5大危險因素，久而久之導致全身血管損傷，經過10、20年漸漸脆化與生鏽，繼而釀成大病。

她提醒，如果家中有年過半百的長輩，應讓他們定期接受健康檢查。如有三高疾病或吸煙、喝酒習慣，可考慮腦部電腦斷層掃描、冠狀動脈電腦斷層掃描等；如果發現血管狹窄，經醫生評估後，可以先服用藥物預防。

飲食方面，避免進食太油、太鹹、太甜的食物，如果有三高問題，以及吸煙、喝酒習慣，且體重過重，應盡早接受治療，「不吃藥造成的疾病，比藥物副作用來的更兇狠更棘手」。

內容獲Facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣