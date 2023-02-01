【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛

▲ 民航意外調查機構意外及安全調查員林永興。（林宇翔攝）

41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救6天後被尋回不治。死因研訊今（1日）續。民航意外調查機構的調查員今解讀調查報告，指事發時天氣急速變壞，風速較一般高，令飛行員控制滑翔傘時有困難。死因裁判官批評報告的安全建議空泛，僅建議民航局檢討法例而非修例，意義不大。

死者鍾旭華，生前為電子貿易公司東主，是香港滑翔傘協會會員，具中級飛行員資格。死者於2018年7月22日在大嶼山起飛場駕駛滑翔傘時失蹤，至同月27日被尋回後送院不治，終年41歲。

民航意外調查機構意外及安全調查員林永興供稱，事發時天氣急速變壞，有強風吹襲，風速比一般進行滑翔傘活動時高，飛行員控制滑翔傘時有困難，飛入雲層後可能因為看不見地面，而不能有效控制滑翔傘，最終撞擊地面致身體多處受傷。

報告建議，民航處應加強與滑翔傘協會協調，在不同起飛場標示起飛所需風力及飛行員資格，加強飛行員的安全意識等。此外，報告亦建議飛行員攜帶定位追蹤器，民航處檢討現行法例是否完善，以加強監督功能。

死因裁判官關注到當局有否採納報告提出之建議，林稱民航處已依報告建議檢討法例。死因裁判官質疑法例至今仍未修例監管，意義不大。林重申報告的建議只要求對方檢討法例，死因裁判官批評機構因當局「Review（檢討）完收貨」，作用不大，要真正改善的話，應建議當局修例。林供稱修例需時，另同意即使對方不遵從建議亦沒有後果。死因裁判官批評報告建議空泛，只是籠統地指需「加強呢樣加強嗰樣」。

日前有證供指，警方和消防在接收家屬提供座標的時間有分歧，問及報告何故沒有探討當局溝通上是否有問題。林供稱警方曾指沒有收過座標，但因沒有證據指出哪方版本才是真確，故沒有紀錄，但同意座標對搜救行動重要。

聆訊明(2日)繼續。

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記者：陳曉欣