【親子溝通】羅乃萱：一代比一代精彩　籲父母視子女為「新朋友」學習欣賞

▲ 家庭發展基金總幹事羅乃萱於恒生大學（恒大）傳播學院訪談節目《恒傳感言》中表示父母可視子女為朋友，嘗試融入他們世界。(恒大提供圖片)

親子溝通相處是門大學問，家庭發展基金總幹事羅乃萱於恒生大學傳播學院訪談節目《恒傳感言》中分享，她認為若要達至家庭間的融洽相處，父母應視子女為新相識的朋友，嘗試融入他們世界，並以欣賞角度向子女學習。

時代轉變，現今家庭關係亦有所變化，羅乃萱表示，子女應遵從父母某些要求，父母亦應以欣賞角度向子女學習，她形容現時「一代比一代精彩」，父母亦需「放手、放過、放眼、放心」，讓子女敢於冒險、嘗試。有良好溝通亦對促進家庭關係相當重要。

她建議，父母可爭取更多與子女相處時間，如回家後減少查看手機，吃飯時專心與子女聊天等，以避免誤會，加深隔膜。

此外，人口老化問題日漸嚴重，年老、有病患長者的照顧問題亦容易成為家庭紛爭來源。羅乃萱認為，不能依賴單一家庭成員照顧長者，其他成員亦應共同負責，直言身為父母應「識相」，好好計劃自己的老年生活安排。

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記者：李梓𨭎