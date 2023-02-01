【布藝市場】深水埗新布藝市場開幕　檔販斥搬遷期倉猝部分檔位沒電力

▲ （林宇翔攝）

深水埗通州街新布藝市場今日（1日）正式開幕，共提供53個攤檔，不過開幕日上午人流疏落，只有零星檔販經營，市場代表稱，新場地電力供應未完善，預計最快3月才能全面營業。

食環署早上舉行開幕儀式，助理處長蔡家偉、深水埗區議會主席覃德誠等到場剪綵，並向市民派發紀念品。新布藝市場共有53個攤檔，早上11時開放 ，人流疏落，只有3檔攤檔營業，有多個檔位被放置雜物或空置，亦有檔主正佈置攤檔。

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新棚仔布藝市場關注組主席、應利布業店主何應開指，因由通知至搬遷時間短促，「去年年底（搬遷）時間倉猝，公布限期時間只有10多天，還是一個年底的年關，我們已經整個農曆新年都沒有休息」，加上新場地部分攤檔沒有電力供應，商戶難以焊接承載布料的貨架，亦難使用縫紉機做生意，預計開幕初期只有一兩檔可即時營業，相信最快3月才能全面營業。

有檔主形容，新布藝市場空氣較舊址「棚仔」流通，環境較衞生，但新場地位置偏遠，人流較少，稱若能做回3成生意已十分高興；另有顧客指，新布藝市場環境較清潔及寬闊，容易選購。

覃德誠期望，新布藝市場的暢達度可獲提高，方便更多市民前來選購貨品。 俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販市場昨日關閉，有16名合資格布販搬往經翻新的通州街臨時街市。食環署早前表示，每檔平均月租1800元，共53個攤檔。另外有12個租戶將於5月起陸續遷入，剩餘攤檔下周二公開競投。

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責任編輯：陳麗娜