  • 20°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 19:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【布藝市場】深水埗新布藝市場開幕　檔販斥搬遷期倉猝部分檔位沒電力

社會 18:01 2023/02/01

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

（林宇翔攝）

深水埗通州街新布藝市場今日（1日）正式開幕，共提供53個攤檔，不過開幕日上午人流疏落，只有零星檔販經營，市場代表稱，新場地電力供應未完善，預計最快3月才能全面營業。

食環署早上舉行開幕儀式，助理處長蔡家偉、深水埗區議會主席覃德誠等到場剪綵，並向市民派發紀念品。新布藝市場共有53個攤檔，早上11時開放 ，人流疏落，只有3檔攤檔營業，有多個檔位被放置雜物或空置，亦有檔主正佈置攤檔。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

新棚仔布藝市場關注組主席、應利布業店主何應開指，因由通知至搬遷時間短促，「去年年底（搬遷）時間倉猝，公布限期時間只有10多天，還是一個年底的年關，我們已經整個農曆新年都沒有休息」，加上新場地部分攤檔沒有電力供應，商戶難以焊接承載布料的貨架，亦難使用縫紉機做生意，預計開幕初期只有一兩檔可即時營業，相信最快3月才能全面營業。

有檔主形容，新布藝市場空氣較舊址「棚仔」流通，環境較衞生，但新場地位置偏遠，人流較少，稱若能做回3成生意已十分高興；另有顧客指，新布藝市場環境較清潔及寬闊，容易選購。

覃德誠期望，新布藝市場的暢達度可獲提高，方便更多市民前來選購貨品。 俗稱「棚仔」的深水埗欽州街臨時小販市場昨日關閉，有16名合資格布販搬往經翻新的通州街臨時街市。食環署早前表示，每檔平均月租1800元，共53個攤檔。另外有12個租戶將於5月起陸續遷入，剩餘攤檔下周二公開競投。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【跨境生復課】跨境生興奮來港擺烏龍返錯校舍　家長憂子女上3年網課患「社恐」
今日 17:35
【跨境生復課】跨境生興奮來港擺烏龍返錯校舍　家長憂子女上3年網課患「社恐」
【突發意外】沙田禾輋街市發生舞獅意外　舞獅頭男子從2米高墮地
今日 17:26
【突發意外】沙田禾輋街市發生舞獅意外　舞獅頭男子從2米高墮地
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛
今日 17:48
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛

你可能感興趣

【跨境生復課】跨境生興奮來港擺烏龍返錯校舍　家長憂子女上3年網課患「社恐」
今日 17:35
【跨境生復課】跨境生興奮來港擺烏龍返錯校舍　家長憂子女上3年網課患「社恐」
【突發意外】沙田禾輋街市發生舞獅意外　舞獅頭男子從2米高墮地
今日 17:26
【突發意外】沙田禾輋街市發生舞獅意外　舞獅頭男子從2米高墮地
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛
今日 17:48
【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　官批評調查報告建議空泛
環境衞生 街市 深水埗區 電力 區議會 農曆新年 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
19:15 2023/01/31
大劉甘比兒子主動捐出利是錢　陳凱韻感欣慰：心甜了
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
17:52 2023/01/31
【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場
今日 10:46
【視帝回港】返港帶女兒食漢堡陳自瑤未見影　王浩信強調不放棄香港市場