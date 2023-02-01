【勿忘親恩】Patrick Sir分享好書憶父母辛勞賺錢爆喊 剖白自小發誓要努力脫貧

▲ Patrick Sir喺節目《開卷》中，介紹好書《請照顧我媽媽》時，多次感動落淚。

Patrick Sir（林溥來）、何泳芍（Honey）、伍韻婷和布樂文主持的J2綜藝節目《開卷》，前晚(1月30日)播出的一集，觸動Patrick Sir淚線，Patrick Sir介紹了一本書籍名為《請照顧我媽媽》，透過書本內容，分享作者與家人相處的點滴，眼淺的Patrick Sir邊講述書中內容，他憶起父母辛勞賺錢，觸動他爆喊，「我發誓一定要令佢哋幸福，一定要脫貧。」同時提醒觀眾要珍惜健在的媽媽。

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前晚(1月30日)播出的《開卷》，大派洋蔥，Patrick Sir介紹了一本書籍名為《請照顧我媽媽》，同時從書中的故事令他憶起無數和媽媽的往事，他先指這本書的第一章是作者以第一身去寫，講述媽媽不見了，要出尋人啟事，

淨係一開始寫尋人啟事，已經好觸動你，真心諗吓，真係你嘅家人唔見咗，你寫尋人啟事，然後形容佢，搵佢張近照，大家唔係冇，係諗唔到邊個樣係阿媽最update，我睇到呢度仔細諗，你有冇諗過自己嘅父母很仔細嘅樣，原來忽然間有啲難度，如果你好耐冇見，酬金係幾多？大家都未有共識，究竟細節寫啲乜呀，幾年幾月出世，真係會唔記得，我依家當下諗唔到阿媽係點…

Patrick Sir指，每個媽媽都有一個共通點，所有人的回憶都是媽媽永遠都沒有離開廚房，說到這裡，他的眼淚又忍不住掉下來，

呢種又係好觸動我，尤其係一啲比較傳統家庭嘅阿媽，我阿媽真係咁，佢就係廚房，佢就係有呢啲畫面，你會覺得個心痛到呢……

Patrick Sir很喜歡作者的寫作手法，全部都是自己同自己對話，話中更會帶有怪責自己的說話，

譬如第一章係……整個章節嘅全部，都係主角自己嘅睇法，譬如佢話：『你是家裡的老三，每次哥哥離家的時候，你也親眼目睹你媽媽的悲傷，痛苦和牽掛，有啲自言自語嘅感覺，不過好似有啲怪責自己…

再度觸動Patrick Sir就是提到媽媽不見了，才驚覺自己對媽媽不是太認識，竟然連媽媽喜歡的顏色也不知道，

唔見咗阿媽，先開始發覺對阿媽好唔認識，阿媽鍾意啲咩，你唔知，阿媽鍾意咩顏色，你又未必知道……。

Patrick Sir特別指出，書中有一段寫得好好，寫出每個人對母親有一種好強烈的愛，但平日在言談間是不會展露出來，

叫咗你唔好搭飛機，佢媽好傳統，搭飛機好危險，佢對阿媽講：『你識啲咩呀！』佢呢一句，其實好傷阿媽心。

當提到作者的大哥其實非常孝順，是一位奮鬥的男生，Patrick Sir又喊著說，「個仔自己同自己講，『我日後一定要俾到幸福我媽咪！』

sorry！呢度觸動我係因為自己都係咁嘅，自己由細到大，見到阿爸阿媽為錢(辛苦賺錢)，就會好想成功，人會係咁，好有誓言，我發誓一定要令佢哋幸福，一定要脫貧，我哋好重視誓言，但可能係因為咁樣，就已經錯過咗一啲話俾媽媽，你其實幾疼佢，愛佢嘅機會，佢就係咁，佢媽媽唔見咗，完全唔可以同佢再講。

其實Patrick Sir多次引用書中內容來提醒觀眾，愛要及時，並要懂得表達愛，不要只埋藏於心，否則就跟書中的結局一樣，一切都太遲了。

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責任編輯︰王明芳