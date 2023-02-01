【外傭政策】顏汶羽倡設監管局　一站式處理發牌、培訓等問題

▲ 民建聯立法會議員顏汶羽建議設立外傭事宜監管局。（關景騰攝）

民建聯立法會議員顏汶羽指，本港有關外傭政策落後，過去亦收到各方投訴，將於本月15日在立法會大會提出議員議員，辯論相關議題，他建議設立外傭事宜監管局，一站式處理發牌、審批、培訓、巡查等問題。

顏汶羽今日與傳媒茶敘，稱過去收到不少關於外傭事宜的投訴，包括外傭中介收費不明、外傭服務質素與面試時不對辦、「斷約跳工」等，他評現行外傭政策落後過時，未能解決現時外傭問題。

顏汶羽建議，設立外傭事宜監管局，下設至少10項職能，包括發牌、審批、仲裁、規管外傭宿舍、培訓、執行巡查、向政策局提供意見等職能，解決以往須到各部門處理各事項而產生的麻煩。

又提議政府，設立外傭體檢項目及體格標準，並指定認可的香港醫療機構名單，確保外傭健康，亦保證外傭在原居地所做的體檢報告，與實際情況不會出現很大落差。他透露，自己收到一些個案，有外傭獲聘後，僱主才發現對方有嚴重疾病，好心的僱主又要請多一個外傭照顧她，變相增加成本。

針對外傭質素參差不齊問題，他建議可加入強制及自願性「外傭培訓課程」環節，為來港外傭提供包括香港法例、廣東話、護老照顧技巧、外傭在港權益及責任等培訓。

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記者：關景騰